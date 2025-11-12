Reconoce Enrique Jacob avance en simplificación de trámites en Edomex

Naucalpan, Mex. – El ex presidente municipal de esta localidad y ex secretario de Desarrollo Social, Enrique Jacob Rocha, reconoció que la Iniciativa de Ley de Unidades Económicas del Estado de México, presentada por la gobernadora Delfina Gómez, representa un avance en la modernización del marco regulatorio y la simplificación de trámites para las pequeñas empresas. Sin embargo, advirtió que su aprobación debe acompañarse de medidas que impulsen la competitividad y el crecimiento sostenible. Destacó que la propuesta estatal simplifica trámites, reduce costos y apuesta por la digitalización a través del Si-Edomex, un sistema que busca agilizar y dar certeza a los negocios.

No obstante, alertó que el retraso en su discusión legislativa no debe responder a disputas burocráticas, sino aprovecharse para mejorar su contenido y fortalecer su impacto en los emprendedores mexiquenses.

El también exdiputado planteó la creación de una Red Estatal de Enlace Empresarial, que articule a instituciones públicas, universidades, cámaras y proveedores privados con los empresarios locales, especialmente las micro y pequeñas empresas, para facilitar el acceso a financiamiento, capacitación, digitalización y comercialización. “La productividad no sólo depende de menos trámites, sino de más conexiones útiles”, subrayó.