SHCP bloquea cuentas de 13 casinos por presunto lavado de dinero

Investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad

Detectan operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia federal explicó que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigación que lleva meses en desarrollo “se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”, en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.

Añadió que por su “alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas” para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

Apuntó que algunos de estos establecimientos “operaron con movimientos millonarios en efectivo”, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, “lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.

La investigación también identificó que las plataformas digitales “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido” como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, “quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.

Hacienda de México explicó que derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.

Identifican tres modus operandi en casas de apuestas

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acusó en la conferencia matutina en Palacio Nacional que en los casinos señalados se detectaron conductas inusuales, transferencias irregulares en efectivo, evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada. “A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención, la UIF desarrollará mecanismos de detención temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar conductas inusuales que generen un daño al sistema financiero”, señaló.

El gobierno federal identificó tres modus operandi en las casas de apuestas: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Hacienda afirma que estas empresas movían hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.

Dos son de Grupo Salinas

De los 13 casinos afectados, dos, Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca son propiedad de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acusó una “acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.

Sostuvo que ha cumplido con los más altos estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, “en conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido”. Asimismo, aseguró que está preparado “para demostrarlo ante cualquier instancia competente”.

Grupo Salinas acusó directamente a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, de encabezar “una acción arbitraria” que confirmaría, según su versión, “una campaña sistemática del gobierno” en su contra.

“Está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado, en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo de que permite distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”, señaló el texto.

El grupo empresarial aseguró que defenderá sus derechos “con la ley y la razón ética y jurídica” de su lado. “No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, señaló.

Los permisos para operar casinos por hasta 25 años le fueron otorgados a Tv Azteca en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi al concluir esa administración, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entregó el aval para sorteos.