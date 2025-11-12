La “nueva justicia” deja de lado el compromiso de ser imparcial

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Apenas el reciente 12 de marzo, la ministra –“del pueblo” se autonombró ella– Lenia Batres fue forzada por los otros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a retirarse de un juicio respecto al amparo interpuesto por el consorcio encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En el interín, esa Suprema Corte, junto con todo el Poder Judicial Federal autónomo, fueron desaparecidos mediante una reforma constitucional promovida y aprobada por Morena y sus partidos satélites, PT y PVEM, gracias a la artificial mayoría calificada concedida por sus incondicionales del Instituto (INE) y el Tribunal (TEPJF) electorales.

El indeseado cambio culminó con la elección de nuevos funcionarios judiciales, incluidos los ministros de un renovado tribunal constitucional, mediante una votación dirigida desde el gobierno mediante listados conocidos como “acordeones”. En ese proceso fueron reelegidas tres ministras, “casualmente” las incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, incluida la referida Lenia Batres

En la referida sesión del 12 de marzo, Batres fue excluida de la revisión del amparo interpuesto por Grupo Salinas por considerar que tenía prejuicios que podrían distorsionar el dictamen.

Un comunicado de la oficina de presidencia de la Suprema Corte explicó las razones, así como lo que procedía:

“La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), por unanimidad de votos, determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

“Previa audiencia de la ministra interesada, en la que tuvo oportunidad de manifestar en su escrito lo que a su derecho convino, la Sala consideró fundada la recusación por falta de objetividad, en tanto la ley establece que ese supuesto se presenta cuando hay enemistad manifiesta con relación a una de las partes.

“Es público y constan en el expediente las siguientes manifestaciones expresadas por la ministra Lenia Batres en su cuenta de X “@LeniaBatres”:

“http://Las operaciones de Ricardo Salinas Pliego en los paraísos fiscales de Luxemburgo, Malta y Barbados proceso.com.mx/510069/las-ope…”; 10:19 a.m. 9 nov. 2017.

“Mientras Salinas Pliego regala dinero en Twitter, TV Azteca despide decenas de personas revolucintrespuntocero.mx/?p= 11:16 a.m. 25 nov. 2020

“¿Vale como disculpa pública? Ahora que Salinas Pliego pague los impuestos que debe al país y estamos a mano” 9:03 p.m. 20 abr. 2020.

“Nuevas formas de golpismo, no contra la autoridad, sino contra la sociedad misma. A Salinas Pliego le preocupa una sola cosa: su negocio. MISERABLE MISERABLE MISERABLE” 1:20 a.m. 18 abr. 2020

“Televisa y TV Azteca, los ganones de la reforma… RAYUELA (minieditorial del diario La Jornada) Las carcajadas de Azcárraga Jean y Salinas Pliego se oyen con fuerza más allá de nuestras fronteras” 8:15 a.m. 31 mar. 2014

“Salinas Pliego no atenta contra el gobierno, atenta contra la vida de los mexicanos. Exijo el retiro de la concesión a TV Azteca, URGENTE #RetiroDeConcesiónATVAzteca”.1:45 a.m. 18 abr. 2020.

“Con relación a los juicios de Grupo Elektra pendientes de resolución en la SCJN … (se reproduce imagen que contiene, entre otros datos, números de expediente y sus cuantías)” 12:42 27 ago. 2024”.

Por si las citas de esos mensajes en redes sociales y otros medios fuesen insuficientes, el mismo comunicado de la desaparecida Suprema Corte precisa:

“El principio de justicia imparcial, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, establece el derecho que toda persona tiene de que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, y se entiende como el deber que tienen los juzgadores de ser ajenos a los intereses de las partes dentro de una controversia y de resolverlo sin favorecer o perjudicar indebidamente a ninguna de ellas.

“Al usar calificativos y connotaciones despectivas sobre la forma en que se expresó del quejoso, resultó en razón suficiente para estimar que se encuentra impedida para conocer del amparo en revisión 492/2023 y, por tanto, la Segunda Sala calificó de legal el impedimento que se plantea”.

Ocho meses y un día después, la situación ha cambiado radicalmente, tanto como se transformó el máximo tribunal del país a raíz de la reforma impulsada por la llamada Cuarta Transformación a instancias de su caudillo, el ex presidente López y secundada por la actual presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, quien también ha hecho pública su sentencia respecto de las demandas del consorcio encabezado por Salinas Pliego, quien insiste en considerar que se trata de un doble cobro de impuestos, por lo que está dispuesto a recurrir a tribunales internacionales ante la evidencia de que el esperado fallo será en su contra, bajo la influencia del actual gobierno.

El prejuicio de la presidenta (con A) Sheinbaum quedó en evidencia por sus declaraciones en su conferencia mañanera del reciente 28 de octubre.

“Toma chocolate, paga lo que debes”, fue la frase destacada de la primera mandataria al responder a una pregunta acerca del alegato del empresario Salinas Pliego en el sentido de que estaba dispuesto a pagar, pero conforme a un acuerdo que se supone consolidó con el expresidente López y la advertencia de que en caso de una sentencia negativa recurrirá a tribunales internacionales.

La mandataria negó que se hubiera un acuerdo del gobierno federal con el magnate y que su única opción consiste en pagar, sin necesidad de una mesa de diálogo, ni un acuerdo en lo “oscurito”.

“Nunca se llegó a ningún acuerdo y además si hubieran querido pagar ,pues hubieran pagado desde hace tiempo”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia en Palacio Nacional.

Además, la jefa del Ejecutivo aclaró que los adeudos atribuidos de las empresas de Salinas corresponden a pagos fiscales que datan desde 2008, cuando durante el sexenio del ahora repudiado Felipe Calderón y después en el gobierno de Enrique Peña: Es decir, aclaró Sheinnbaum, ni siquiera son créditos fiscales del gobierno de López Obrador.

«Nada les impide empezar a pagar. Nunca se llegó a ningún acuerdo y además si hubieran querido pagar pues hubieran pagado desde hace tiempo”, añadió la mandataria.

La fase decisiva de este conflicto se registrará hoy en la “nueva” Suprema Corte de Justicia, pero de antemano prevalece la conclusión de que la sentencia resultará negativa para el conglomerado presidido por Ricardo Salinas.

Esta suposición se fundamenta en lo que se conoce de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzos, uno de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia resultado de esa desirada votación en la que participó apenas uno de los diez ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y los “elegidos” aparecían en los “acordeones”.

Para empezar, lo que se conoce de la ponencia del flamante ministro plantea abandonar el criterio establecido por la extinta Segunda Sala de la Corte por el cual Lenia Batres Guadarrama fue declarada impedida para intervenir en los litigios de Salinas Pliego por la publicación de diversos comentarios en la red social Twitter, hoy X, que fueron considerados por los ahora ministros en retiro como una manifestación expresa de enemistad con el empresario.

“Es claro para esta Suprema Corte que los jueces y juezas -como cualquier otra persona- gozan del derecho a la libertad de expresión; es cierto que esa libertad debe ser sopesada con el deber de mesura una vez que se ejerce la función jurisdiccional, pero no sería razonable aplicar ese estándar hacia actos del pasado. Extender el ámbito temporal del deber de mesura implicaría restringir de manera desproporcionada la libertad de pensamiento y de expresión de quienes, antes de su nombramiento, participaban en la vida pública como ciudadanas y ciudadanos”, dice el proyecto de dictamen para justificar los anteriores comentarios de sus compañeras ministras, respecto de Elektra y su presidente, el empresario Ricardo Salinas.

El remate: por “pura casualidad”, un día antes de la esperada sentencia, se da a conocer que casas de apuesta vinculadas con Salinas Pliego están acusadas de “lavado de dinero”.

Esa es la nueva justicia.