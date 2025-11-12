Cambios al Reglamento de Tránsito entran en vigor el 25 de noviembre

Con pagos oportunos se reducen las multas

– Se promueve en Edomex la educación vial y la regularización voluntaria para cuidar la vida y la economía

Toluca, Estado de México.– A partir del 25 de noviembre entrará en vigor la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México, impulsada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, cuyo propósito es proteger la vida, garantizar una movilidad segura, prevenir incidentes de tránsito y cuidar a niñas y niños.

En ese sentido, el Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que este cambio tiene un enfoque social y educativo ya que “por primera vez se reformuló con un solo objetivo: que haya más seguridad vial, que haya menos incidentes y, lo más importante, preservar la vida de las y los menores”, destacó.

En un ánimo colaborativo con quien cumpla su sanción, la nueva normativa elimina las multas fijas y las sustituye por rango mínimo, medio y máximo, según el historial de infracciones no liquidadas del conductor. De esta forma, quien cumple paga menos y quien acumula sanciones, paga más.

Así funcionarán las nuevas infracciones:

Mínima: para quienes no tengan infracciones previas.

Media: para quienes acumulen de 2 a 3 infracciones sin pagar.

Máxima: para quienes registren 4 o más infracciones pendientes.

Estas se irán eliminando conforme se vayan pagando, incentivando así la regularización voluntaria.

Por ejemplo:

No respetar señalamientos restrictivos: de 16 a 20 UMA.

Usar el celular mientras se conduce: de 16 a 20 UMA.

No usar cinturón de seguridad: de 3 a 5 UMA.

Con esta reforma, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer la seguridad vial, proteger la integridad de niñas, niños, peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en la vía pública para salvar vidas.

Consulta la actualización completa en la Gaceta del Gobierno del Estado de México: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2025/nov102.pdf.