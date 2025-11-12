Enrique Ramil celebra a México con su extraordinario tour “Soledades”

Nuevo disco y fusiones musicales

Se presentará este 14 de noviembre en El Cantoral con un espectáculo, fresco y moderno

Por Arturo Arellano

Después de enamorar al público mexicano en años anteriores con sold outs en El Cantoral y múltiples escenarios de la república, el cantante español Enrique Ramil regresa a México con “Soledades”, un tour que promete emocionar con nuevas fusiones musicales y la interpretación en vivo de su más reciente disco, Soledad. Este espectáculo, fresco y moderno, conserva la fuerza emotiva que lo ha convertido en referente del género romántico, sin dejar de lado los clásicos que han marcado su carrera como La gata bajo la lluvia, Señora o Soy lo prohibido.

La primera presentación de este tour será el próximo 14 de noviembre en El Cantoral, en la Ciudad de México, en una noche única llena de emociones, acompañado de grandes invitados como Francisco Céspedes y Taiga Brava. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Ramil compartió “Es mi tercera vez en este recinto, siempre es una maravilla con mucha energía, como cada lugar en México. En esta ocasión cantaré todos los temas de mi más reciente trabajo, Soledad, y obviamente las canciones con las que me descubrió mucha gente de México, los clásicos. Además, tenemos una dinámica en la que el público me ayudará a elegir el repertorio.”

Sobre su evolución como artista, Ramil confesó que el salto a la composición fue un proceso de valentía “Venía de cantar muchos boleros, temas a piano y voz. No me había atrevido a hacer canciones mías porque me había hecho tan conocido como intérprete que daba miedo salir como compositor. Pero fui a Viña del Mar con una canción que compuse yo y gané confianza. También tengo temas con Esmeralda Cantoral, con Erika Ender… he hecho equipo con gente muy talentosa que me ha ayudado a salir. Este disco habla de cosas que yo he vivido, con sonidos más modernos. La voz está presente, pero también hay muchos coros y sonidos más gospel. Es un experimento.”

Aunque reconoce que cada nuevo sencillo es un salto al vacío, la respuesta del público ha sido cálida y alentadora “Imagino que habrá gente a la que no le ha gustado, pero nadie me lo ha hecho saber. Hasta ahora todo ha sido maravilloso. Les gusta escucharme cantar canciones propias. El 20 de octubre salió Raíz y el 28, en el concierto, ya se la sabían. Eso me dio la confianza como cantautor.”

Ramil también reflexionó sobre el mensaje detrás de sus letras “Me parece importante hablar desde el amor, desde el respeto en las canciones, de la toma de decisiones, que debemos ser responsables y amarnos a nosotros mismos. Raíz, por ejemplo, habla de la gente que se va y quiere volver. Cuando ya viviste el luto, entonces no debe haber segunda oportunidad. Aunque cada persona interpreta mis canciones a su manera, lo importante es que conecten.”

Sobre sus invitados, compartió con entusiasmo cómo surgió la colaboración con Francisco Céspedes “Pancho me habló por redes sociales y generamos una amistad. Cada uno estaba en un lugar distinto, pero al final coincidimos en Madrid, canté con él, luego en Metepec con la Big Band de México y también en República Dominicana. Siempre era yo en conciertos suyos, ahora viene él conmigo. Llevará a su hija a ver mi concierto y le pedí que subiera a cantar conmigo. Es un sueño cumplido que jamás se me hubiera ocurrido.”

También adelantó que compartirá escenario con talentos como Pablo Monzar, Oscar Moncada y Taiga Brava“A Pablo lo descubrí gracias a una amiga mía. No lo he conocido en persona, pero lo conoceré en los ensayos. Oscar canta desde hace mucho, pero hace 4 o 5 años vi cómo ha crecido tanto. Y Taiga Brava es como mi hermana. Compuse una canción con Ángela Dávalos para cantar con Taiga, es medio Donna Summer, me dio disco de aquella época.”

Además de la presentación en El Cantoral, Ramil ofrecerá conciertos íntimos a piano y voz el 19 de noviembre en León y el 21 en Morelia.