Con sustento legal, las investigaciones a casinos, afirma Sheinbaum Pardo

Movimientos financieros irregulares

Niega la Presidenta trasfondo político en investigaciones

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que las investigaciones financieras emprendidas por su gobierno, que permitieron identificar 13 casinos donde detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero, “tienen sustento legal y pruebas”, y subrayó que ninguna de ellas tiene un trasfondo político.

Resaltó que se siguen investigando movimientos financieros irregulares y se fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera coordinada trabaje con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para evitar que el flujo de dinero pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada.

Además, puntualizó que las investigaciones contra casas de apuestas en México se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.

“Decidimos desde que entramos al gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.

“Entonces parte de esta investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Al ser cuestionada en su mañanera sobre que dos de esos casinos pertenecen a Grupo Salinas, Sheinbaum respondió que “la autoridad no puede pronunciarse directamente sobre las empresas involucradas”, dado que se trata de una investigación en curso. Sin embargo, insistió en que todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas, y recordó que, cuando hay indicios de lavado de dinero, la ley obliga a presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum agregó que la UIF ha detectado múltiples esquemas de lavado de dinero y reiteró que las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a Tv Azteca, también parte del grupo empresarial de Salinas Pliego, “son revisiones rutinarias que se hacen a cualquier empresa para garantizar derechos laborales”.

Posibles delitos de orden fiscal

El gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

También, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

“Se debe conocer quiénes convocan a marcha de Generación Z”

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que es importante que la ciudadanía conozca quiénes están detrás de la convocatoria a la marcha del 15 de noviembre, que fue promovida a nombre de la llamada Generación Z, pero que, dijo, “ya fue asumida por la oposición”.

La mandataria explicó que su gobierno decidió colocar vallas metálicas en el Zócalo capitalino ante la posibilidad de que grupos violentos se infiltren en las próximas movilizaciones, entre ellas las anunciadas por algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y por los jóvenes.

Subrayó que su administración respeta plenamente la libertad de manifestación y expresión, pero señaló que en ocasiones “bloques negros” o provocadores ajenos a las marchas utilizan artefactos incendiarios y generan enfrentamientos. “Las vallas se ponen para proteger la vida de las personas, de los manifestantes, de la policía y para resguardar el patrimonio histórico del país”, dijo.

Respecto a la marcha anunciada para el 15 de noviembre, convocada a nombre de la Generación Z, la Presidenta insistió en que “unos cuantos mayores de edad, no necesariamente de esa generación, la están promoviendo o aprovecharon la convocatoria”, por lo que reiteró que “es fundamental saber quién está convocando realmente”.

Sheinbaum Pardo pidió estar bien informados sobre quiénes promueven la manifestación, al señalar que figuras como el ex presidente Vicente Fox y legisladores del PRI ya se han sumado públicamente a la convocatoria. “No es muy de la generación Z, ¿verdad?”, ironizó y comentó: “ni a chavorrucos llegan”.

Reiteró que su gobierno escucha siempre a los jóvenes. “Siempre vamos a apoyar a los jóvenes, pero hay que saber quién convoca y cómo se convoca”, enfatizó.