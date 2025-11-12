Metepec celebra el fútbol nacional con la exposición “Expo Gol” en Plaza Juárez

La pasión por el fútbol llegó al corazón de Metepec con la inauguración de la exposición “Expo Gol”, destacada y visualmente impactante muestra fotográfica que rinde homenaje al deporte más practicado del mundo y a la emoción que despierta en millones de mexicanos.

La exhibición, compuesta por 26 imágenes capturadas por los fotógrafos Jesús Hernández (Veracruz) y Jorge Gallegos (CDMX), fue instalada en la Plaza Juárez, donde permanecerá abierta al público hasta el 22 de noviembre. A través de las fotografías, los visitantes pueden recorrer distintas escenas que reflejan el espíritu del fútbol en México: desde los juegos improvisados en barrios y canchas comunitarias, hasta los momentos de euforia en lugares que hacen soñar.

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, acompañado de miembros del gobierno municipal; el edil, destacó la importancia de fomentar la cultura y el deporte como expresiones que fortalecen el tejido social.

“El fútbol nos enseña trabajo en equipo, disciplina y esperanza. Esta exposición es un reconocimiento a quienes, desde la lente o desde la cancha, viven y comparten la pasión por este deporte”, expresó el alcalde durante su mensaje.

“Expo Gol” busca acercar el arte y la fotografía a la ciudadanía, al mismo tiempo que celebra los valores universales del deporte: la unión, el esfuerzo y la alegría colectiva. La muestra se ha convertido en un punto de encuentro para familias, aficionados y curiosos que disfrutan de una mirada distinta al balompié mexicano.

La exposición puede visitarse todos los días en la Plaza Juárez, en pleno centro de Metepec.