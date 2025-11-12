La Línea 1 del Metro será reabierta en su totalidad este domingo

Tras más de 3 años de trabajos de rehabilitación integral

El próximo año iniciará la modernización de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad

Luego de tres años y cuatro meses de trabajos de modernización integral, la Línea 1 del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, será reabierta en su totalidad el próximo domingo 16 de noviembre y volverá a ofrecer servicio completo y en menos tiempo de Observatorio a Pantitlán.

Las obras comenzaron durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, en julio de 2022. El compromiso era que todos los trabajos estarían concluidos en agosto de 2023, pero las obras se extendieron 2 años más.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la renovación de la Línea 1 del Metro es una de las más importantes a nivel mundial, ya que ello garantizará mayor seguridad, rapidez y recorridos más cómodos para los usuarios.

“Sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México, ni en el mundo. Y que sí, duró un tiempo, pero estamos garantizando tener Línea 1 por otros 50 años más, en la Ciudad de México”, resaltó.

La mandataria capitalina dijo que espera que el viaje inaugural del tramo restante de la Línea 1 del Metro sea presenciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue durante su administración que se llevó a cabo la renovación total de la Línea más antigua de la red.

Detalló que la modernización incluyó la sustitución total de vías, sistemas eléctricos, señalización y equipos de control, así como la renovación de túneles, estaciones y sistemas de ventilación.

Agregó que se incorporaron trenes con tecnología de última generación y sistemas digitales que permitirán una operación más precisa y estable, mejorando significativamente la movilidad de la capital.

Después de la rehabilitación de la Línea 1 se prevé que en diciembre de 2026 comiencen los cierres escalonados para la rehabilitación y modernización de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México.

Cronología de la remodelación en Línea 1

La modernización de la Línea 1 del Metro comenzó el 11 de julio de 2022, durante la administración de Claudia Sheinbaum, con el cierre del primer tramo de 12 estaciones entre Pantitlán y Salto del Agua. En ese momento, las autoridades capitalinas prometieron concluir los trabajos en febrero de 2023.

Sin embargo, ocho meses después de lo previsto, el 30 de octubre de 2023 fue reabierto el primer tramo, que va de Pantitlán a Pino Suárez.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2023, cerró el segundo tramo, de Balderas a Observatorio, para continuar con las labores de modernización.

El 13 de septiembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México reabrió las estaciones Isabel la Católica y Balderas.

En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada encabezaron la reapertura del tramo Chapultepec–Cuauhtémoc.

30 metros de túnel retrasan ampliación de Línea 12 a Observatorio

En abril próximo se cumplirán 10 años del inicio de las obras para ampliar la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio —4.6 kilómetros— y todavía no hay fecha para poder concluirlas.

De acuerdo con Jesús Esteva, secretario de Infraestructura del Gobierno de México, el retraso no se debe a falta de recursos, sino a la complicación que ha resultado concluir el túnel por la presencia de acumulaciones artificiales de materiales como suelo, roca, escombros o desechos conocidos como “rellenos antrópicos”.

A la fecha, confirmó, aún falta excavar 30 metros —justo para llegar a Observatorio— que son los que han retrasado la obra.

“Falta ya muy poco, pero se avanza muy lento por cuestiones también de seguridad”, informó el funcionario en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tiene asignado recurso para el próximo año. Concluyendo el túnel, se inicia implantación de vía, construcción de las estaciones, la conexión de las estaciones. Y conforme tengamos disponibilidad de recursos se tendrá un programa para concluir (…) en esta administración”, agregó.

Dadas las condiciones del terreno, detalló, deben inyectar concreto y una vez que está rígido se procede a excavar, un proceso distinto al que comúnmente se realiza y que permite avanzar mucho más rápido.

“Aquí a veces son metro, metro y medio (de avance), durante cuatro semanas, entonces es muy lento el proceso constructivo, pero también es lo que se requiere por cuestiones de seguridad”, sostuvo el funcionario.

La ampliación de la también llamada Línea Dorada inició en marzo de 2016 durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

De inicio se estimó que la ampliación de 4.6 kilómetros, equivalente a tres estaciones, tendría un costo de 8 mil millones de pesos, sin embargo, hasta febrero de 2023 ya se habían erogado más de 11 mil millones de pesos, es decir, un 44% más del costo originalmente proyectado, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al retraso de las obras también se ha sumado la inconformidad vecinal por las obras y el daño que han generado en sus viviendas.

El proyecto de ampliación

Se trata de un túnel de 4.6 kilómetros, a 30 metros de profundidad, que permitiría la habilitación de dos estaciones adicionales: Álvaro Obregón y Valentín Campa. La tercera estación sería la terminal Observatorio y ahí se acondicionaría un depósito para trenes.

El plan también incluye la compra de 12 nuevos convoyes para con ello tener una flotilla de 42 trenes férreos que permitieran dar el servicio en beneficio de más de 500 mil usuarios.