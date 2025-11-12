Realiza el Hospital Regional “Monterrey” del ISSSTE jornada de cirugía de cataratas

Beneficio a 85 pacientes de Nuevo León

El Hospital Regional “Monterrey”, en Nuevo León, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó una jornada de cirugía de cataratas, la cual benefició a 85 derechohabientes de la entidad.

El jefe de Atención Médica de la Oficina de Representación del ISSSTE en Nuevo León, Ruso Sayán Rodríguez Treviño, explicó que, gracias a las gestiones realizadas por la Subdelegación Médica, la jornada oftalmológica permitió intervenir a pacientes provenientes de la Clínica Hospital (CH) “Constitución” y de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Linares”.

“Todo el proceso se dividió en tres fases estratégicas: en primer lugar, una revisión diagnóstica inicial para confirmar los candidatos a cirugía; posteriormente, se hizo la medición de la lente intraocular (LIO) a los pacientes seleccionados; para, finalmente, programar las cirugías de cataratas los días 11 y 12 de octubre en el hospital regional”, mencionó.

Finalmente, el jefe de Atención Médica de la Oficina de Representación de Nuevo León, destacó que una de las acciones más importantes de la jornada de cirugías fue la colocación, sin costo alguno, de la LIO (la lente artificial que se implanta en el ojo y reemplaza el cristalino nublado) en cada paciente.

“El lente será cubierto en su totalidad por el Instituto. (…) Es un orgullo realizar cirugías que mejoran la calidad de vida de nuestros derechohabientes. Reafirmamos nuestro compromiso para brindar una atención oportuna y totalmente gratuita”, indicó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso para otorgar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia.