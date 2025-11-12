La CDMX se convertirá en un lienzo para más de mil murales, rumbo al Mundial: Clara Brugada

Se plasmarán en lugares clave

Presenta cartel artesanal elaborado por personas privadas de la libertad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que se pintarán mil murales en relación con el Mundial de Futbol 2026 en lugares claves de ciudad, convirtiendo al territorio capitalino en un gran lienzo rumbo a la máxima justa deportiva del balompié internacional; el primero de ellos hace alusión al juego de pelota prehispánico.

“Este es el primer mural de los mil que vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México en lugares claves, en las avenidas principales. Y vamos a retomar una diversidad de temas rumbo al Mundial”, anunció Brugada Molina en conferencia de prensa.

En este sentido, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local subrayó que el territorio capitalino se convertirá en un gran lienzo para transformarlo con proyectos y colores de cara a la inauguración del mundial, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Asimismo, se presentó un mural de carpintería elaborado por personas privadas de la libertad del Reclusorio Oriente como un presente de cara a la celebración del Mundial de Futbol, respecto al cual la Jefa de Gobierno destacó “las fascinantes manos artesanas” que se ven reflejadas a través de la réplica del cartel propuesto por la FIFA para la capital del país.

En esta obra se presentan elementos alusivos a la ciudad, como el taco al pastor, el juego de pelota prehispánico, el Ángel de la Independencia, las trajineras de Xochimilco, y el ajolote, entre otros.

El titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que se trata de un trabajo elaborado como parte de los procesos de reinserción social que tiene el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y fue elaborado mediante un ensamble de piezas de manera artesanal.

“Es un ensamble de piezas, está hecho pieza por pieza, a mano, pintada y tallada cada pieza a mano, y se ensambló como réplica exacta del cartel de FIFA; y las personas privadas de la libertad del Reclusorio Oriente nos pidieron entregarlo a la Jefa de Gobierno como regalo para la ciudad en el marco de la organización de la Copa del Mundo”, detalló Vázquez Camacho.