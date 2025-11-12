Tomo Como Rey y La Catalina: una cumbia para luchar y soñar

Exitoso sencillo disponible en plataformas digitales

Música, identidad y resistencia en un tema que pone a bailar a todos

Por Arturo Arellano

La banda chilena Tomo Como Rey regresa a México con una propuesta que trasciende lo musical: el lanzamiento de su nuevo sencillo “Ataca Catalina”, una cumbia vibrante y combativa dedicada a la luchadora chilena conocida como La Catalina, actual figura y Diva del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Esta canción no solo será parte del repertorio de la banda, sino que ahora acompaña a la gladiadora en sus entradas al ring, convirtiéndose en su himno personal.

La colaboración nace de una historia de admiración mutua y de una coincidencia cultural profunda: ambos, banda y luchadora, han construido parte de su identidad artística en México, país que los ha acogido con entusiasmo y cariño. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Rodrigo “Negro” Medel, vocalista de la agrupación, nos compartió los detalles de este proyecto que une música, deporte y narrativa latinoamericana.

Un encuentro entre

caminos paralelos

“Fue muy bonito porque a la Cata la conozco hace poco, pero a su padre, que es el gestor de esta idea, lo conozco desde hace años en Chile. Trabaja en audio e iluminación, nos hemos cruzado muchas veces. Me dijo: ‘Mi hija quiere una canción, y me gustaría que fuera con ustedes’. Y así empezó todo” dijo Medel.

La banda, que ha visitado México en ocho ocasiones y ha compartido escenario con Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, encontró en la lucha libre un nuevo lenguaje para conectar con el público mexicano. Para Medel, esta colaboración representa una síntesis de los grandes amores populares de México “Yo diría que el fútbol, la música y la lucha libre son los grandes amores de este país. Admiramos mucho a la Cata, es una referente en nuestro país, como Mon Laferte o 31 Minutos. Nos ha tocado ver de frente la admiración que le tiene la gente” aseguró.

Una canción que

habla de todos

Aunque “Ataca Catalina” está inspirada en la historia de la luchadora, su mensaje es universal. La letra retrata el camino de quienes sueñan con profesiones que desafían las expectativas familiares y sociales: artistas, deportistas, poetas, músicos.

“Son cosas que aún no caben mucho en la cabeza de las familias. Es muy latino eso de tener que salir del país para que te crean. La canción también es la historia de muchos en Chile y en México, por eso es que creemos que se van a identificar” asevreró.

La banda grabó el videoclip en Santiago de Chile, pero fue en la Arena México donde Medel sintió el verdadero impacto de la lucha libre “Bajé del avión, dejé la maleta y me fui directo a la lucha. Alcancé justo a ver el espectáculo del Día de Muertos. Fue espectacular. Ya nos conocíamos con la Cata desde Chile, pero verla en la arena fue otra cosa. Es como Arturo Vidal en el ring, esa admiración y respeto que le demuestra la gente me dejó sorprendido, ella es espectacular”

México y Chile:

un espejo cultural

La conexión entre ambos países va más allá de lo anecdótico. Para Medel, la cultura mexicana ha sido una influencia constante en la formación artística de generaciones chilenas “Chile es mucho más mexicano de lo que se imaginan. Crecimos con Jorge Negrete, Cantinflas, Chespirito, La Rosa de Guadalupe, Juan Gabriel… Cuando uno apunta como artista, apunta a México. Culturalmente, es un faro.”

La banda confirmó su regreso a México en mayo de 2026, con una gira que cerrará en la Ciudad de México en el Foro Bajo Circuito. Además, presentarán un nuevo álbum, sucesor de Baile Infinito, producido por Mariano Franceschelli de Los Auténticos Decadentes “Vamos a llegar con material nuevo, un disco muy especial. Me imagino una fiesta: cerveza, Tomo Como Rey en vivo, lucha libre… Yo pagaría tres veces lo que vale el ticket.”

Luchadores que inspiran

Durante su visita, Medel también quedó impactado por el talento de otros luchadores “El Elemental me gustó mucho, es rudo. También vi a una muchacha que me encantó: Perséphone. Aparte de guapa, es muy buena peleadora. Sin duda quedan ganas de volver y seguir disfrutando de este deporte espectáculo”.

Y no descartó que con un concierto en la Arena México “la verdad es que lo estamos deseando mucho y no lo vemos imposible. La Cata ha manifestado su interés de que suceda, que toquemos en vivo en el ring, yo diría que es cuestión de tiempo para que suceda ysería una locura. Yo como promotor no dudaría que sería un exitazo, pero hay que ver y esperar, ojala suceda pronto”, concluyó.

La Catalina: fuerza, identidad

y orgullo chileno en el CMLL

Catalina García, conocida en el ring como La Catalina, es una de las pocas luchadoras chilenas que ha logrado consolidarse en la élite de la lucha libre mexicana. Su historia es la de una mujer que desafió estereotipos, cruzó fronteras y se abrió paso en un mundo dominado por la tradición y la exigencia física.

Formada en la escuela de lucha libre de Santiago, debutó profesionalmente en 2018. Su estilo técnico, su carisma y su capacidad para conectar con el público la llevaron rápidamente a escenarios internacionales. En 2022 fue reclutada por el Consejo Mundial de Lucha Libre, convirtiéndose en la primera chilena en tener presencia constante en la Arena México.

Desde entonces, ha participado en funciones emblemáticas como el Día de Muertos, la colaboracion con Pokemón, el Homenaje a Dos Leyendas y Viernes Espectacular, enfrentando a figuras consagradas y ganándose el respeto del público mexicano.

Además de su carrera en el ring, La Catalina ha sido promotora de la lucha libre femenina en Chile, impulsando espacios de formación y visibilidad para nuevas generaciones. Su personaje combina fuerza, teatralidad y una estética que conecta con las raíces latinoamericanas. Es, sin duda, una embajadora cultural que representa a su país con orgullo.

“La Catalina no solo lucha, también representa. Es símbolo de una generación que no pide permiso para soñar.”

Cabe destacar que los integrantes de Tomo como Rey tambien tienen una buena amistad con Stephanie Vaquer, a actual luchadora de WWE “La Stephanie era compañera mía. Yo fui luchador un tiempo, y la Stephanie partimos luchando, entrenando juntos, entonces ya la conozco desde muchos años” dijo en su momento Pato Marambio, miembro dela banda.