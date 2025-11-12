Festival “Fluidez Paramétrica”: espacio donde arte, música y tecnología transforman el espacio

Toluca, Méx.- Hasta el próximo viernes 14 de noviembre, la Galería Délfica del Edificio UAEMitas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) será un laboratorio vivo donde el arte digital, la arquitectura avanzada y la innovación tecnológica convergen en una experiencia inmersiva única.

La Secretaría de Identidad y Cultura de la UAEMéx, a través de la Dirección de Innovación Cultural, presentó el Festival de Música y Arte Digital “Fluidez Paramétrica”, que reúne el talento de artistas y estudiantes de la Licenciatura en Arte Digital, quienes se encargaron de desarrollar proyecciones y traducción de movimiento en imágenes bidimensionales con algoritmos y modelado 3D.

En este sentido, la titular de la Dirección de Innovación Cultural, María Trinidad Contreras González, explicó que el Festival explora los principios de la geometría paramétrica, a partir de la programación y la repetición de planos que vinculan lo orgánico con lo tecnológico para sumergirse en un universo de sonido, luz y movimiento donde el arte digital redefine la manera en que se percibe el espacio y la interacción humana con la tecnología.

“El proyecto busca demostrar el potencial del trabajo multidisciplinario entre arte, tecnología y diseño. Queremos que el público experimente una nueva forma de representación del arte contemporáneo, donde el cuerpo y el entorno se integran en una sola dinámica visual y sensorial”, detalló.

Con entrada libre y horario de 9:00 a 17:00 horas, “Fluidez Paramétrica” invita a la comunidad universitaria a adentrarse en este espacio y vivir una experiencia inmersiva. El festival contará con dos funciones especiales los días 12 y 14 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Galería Délfica, espacio que forma parte del Laboratorio Cultural de la Dirección de Innovación Cultural.