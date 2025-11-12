El virus sincitial respiratorio causa igual o más complicaciones que la influenza

Propagación silenciosa

La incidencia aumenta significativamente en la temporada invernal

Además de los virus de influenza y la Covid-19 que circulan en México, hay otro que se propaga silenciosamente, que provoca síntomas similares, y puede causar hospitalizaciones graves y se trata del Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

La incidencia aumenta significativamente en la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas favorecen la transmisión y el sistema respiratorio enfrenta mayor vulnerabilidad al grado de que una persona puede contagiar a tres aproximadamente.

Expertos de GSK México advierten que este patógeno causa igual o más complicaciones que la influenza, pero aún es poco reconocido por la población y por los médicos.

“Tos, estornudos y malestar general pueden no ser influenza ni Covid-19, sino virus sincitial respiratorio”, explicó la doctora Salma Pacheco Montes, gerente médica de GSK México, al subrayar que la mayoría de los adultos ya ha contraído el virus varias veces sin saberlo.

El doctor Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, agregó que los síntomas del VSR son clínicamente indistinguibles de los de la influenza o el SARS-CoV-2.

“En términos de enfermedad, el virus sincitial respiratorio puede causar las mismas o incluso más complicaciones que la influenza”, señaló.

La diferencia es que el VSR suele pasar inadvertido: pocas personas se hacen una prueba diagnóstica cuando tienen síntomas respiratorios, por lo que las infecciones se subregistran y se confunden con otros cuadros virales.

¿Quiénes son los más propensos a contagiarse?

Pacheco Montes explicó que la población mayor enfrenta estas infecciones con un sistema inmunológico naturalmente debilitado. Se reduce la capacidad del organismo para contener la inflamación y responder adecuadamente a las infecciones.

La especialista detalló que este puede desencadenar neumonía, caracterizada por inflamación y edema pulmonar, así como fiebre persistente, tos profunda y dificultad respiratoria.

“Es un virus bastante común que afecta a todas las edades, sin embargo, pues es un virus que afecta en su mayor parte tanto a los bebés y, ahora también sabemos que, a los adultos mayores. Es tan común que es uno de los tres virus que más circulan en México”, reiteró.

En México, se estiman más de un millón de infecciones al año en adultos mayores, más de 43 mil hospitalizaciones y alrededor de 4 mil defunciones.

Existe un subdiagnóstico debido a la falta de pruebas confirmatorias de detección y porque una importante cantidad de decesos se clasifican como neumonías atípicas. La similitud clínica con otros virus hace que se confunda fácilmente.

Otro elemento crítico es que el VSR no deja protección duradera. “Si a mí me da Virus Sincicial Respiratorio, la inmunidad natural me va a durar entre uno y tres meses, o sea nada”.

Esto implica reinfecciones a lo largo de la vida y cuadros que pueden resultar más severos conforme avanza la edad o se presentan otras patologías.

El VSR ha existido desde hace más de 60 años, pero ha sido recientemente cuando se han reconocido sus efectos graves en la salud de los adultos mayores.

Riesgo multiplicado

Lo que comienza como congestión nasal o malestar puede derivar en neumonía severa, bronquitis grave e incluso complicaciones cardiacas. “Hay evidencia de que una complicación por VSR es un infarto del miocardio”, señaló.

La hospitalización puede durar entre 10 y 12 días, y uno de cada diez pacientes que llega a hospitalización fallece. Quienes sobreviven enfrentan una recuperación lenta, con secuelas.

“Uno de cada tres va a tener dificultades para hacer su vida habitual, como caminar, bañarse o vestirse sin ayuda”, añadió.

Son pacientes que pierden fuerza, movilidad y autonomía, lo que puede transformar de manera profunda la vida cotidiana.

La especialista recalcó que no existe tratamiento antiviral específico y que los antibióticos, utilizados de forma errónea, no solo son ineficaces, sino que contribuyen a la resistencia antimicrobiana.

Vacunas disponibles en el mercado

En México, ya existen dos vacunas con registro sanitario contra el VSR. La vacuna desarrollada por GSK se llama Arexvy. Es una vacuna recombinante adyuvada diseñada para reforzar la respuesta inmunológica en adultos mayores de 60 años.

Se aplica en una sola dosis, con protección esperada de al menos tres años, y ha demostrado una eficacia del 94.6% para disminuir el riesgo de neumonía grave.

La vacuna también tiene una versión indicada, agregó, para mujeres embarazadas en el tercer trimestre para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

“Estas dos vacunas que te menciono obtuvieron su registro sanitario hace precisamente un año, en 2024”.

La vacuna fue aprobada, primero, para su uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y actualmente se usa para la inmunización activa contra la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por VSR en adultos mayores.

No obstante, en México aún no están disponibles ampliamente porque los lotes de la vacuna bivalente recombinante se encuentran en proceso de liberación regulatoria.

La distribución inicial será en el sector privado, a través de los centros de vacunación privados, los consultorios de algunos médicos vacunadores que lo hacen también de forma privada y por último los consultorios adyacentes a farmacia de las principales cadenas en el país.

Se espera que la vacuna tenga un impacto directo en la economía familiar y del sistema de salud. Una hospitalización por neumonía puede costar hasta 120 mil pesos por día y más si se requiere terapia intensiva.

La recomendación, mientras se liberan los lotes, es mantener la vigilancia de los síntomas respiratorios, evitar la automedicación, usar cubrebocas y acudir al médico ante cualquier signo de alarma.