Más de 3 mil policías refuerzan seguridad en arranque del Buen Fin

Es una de las ediciones más ambiciosas y organizadas de los últimos años

Desde ayer 13 y hasta el 17 de noviembre, el estado vivirá una intensa jornada comercial con más de 3 mil elementos de seguridad, vigilancia digital, beneficios fiscales, participación de emprendedores y herramientas tecnológicas para proteger al consumidor.

Con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer el consumo responsable y garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Buen Fin 2025 en Quintana Roo se perfila como una de las ediciones más ambiciosas y organizadas de los últimos años. Autoridades estatales y municipales han desplegado una estrategia integral que abarca desde operativos de vigilancia hasta incentivos fiscales y herramientas digitales.

Seguridad reforzada en el estado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo anunció el despliegue de más de 3 mil elementos en todo el territorio estatal. Este operativo incluye patrullajes en plazas comerciales, bancos, zonas turísticas y centros urbanos de alta afluencia. En Playa del Carmen, la SSC implementará vigilancia por tierra y aire, utilizando drones, helicópteros y cámaras de monitoreo para prevenir delitos y garantizar una experiencia segura para compradores y comerciantes.

El titular de la SSC, Julio César Gómez Torres, destacó que se trata de un esfuerzo coordinado con la Guardia Nacional, policías municipales y cuerpos de emergencia, con especial atención en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel.

Participan emprendedores y bazares

En Cancún, el Buen Fin no solo será protagonizado por grandes cadenas comerciales. Emprendedores locales, artesanos y pequeños negocios se han organizado para participar en bazares y ferias que se instalarán en parques, explanadas y centros comunitarios. Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Benito Juárez, busca fomentar el consumo local y visibilizar el talento de creadores independientes.

Los productos van desde ropa, calzado y accesorios hasta alimentos artesanales, cosmética natural y servicios personalizados. Además, muchos de estos negocios ofrecerán promociones exclusivas y dinámicas en redes sociales para atraer a nuevos clientes.

Vigilarán que descuentos sean reales

En la isla de Cozumel, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará verificaciones aleatorias en tiendas físicas y en línea para garantizar que los descuentos ofrecidos durante el Buen Fin sean auténticos. Se revisarán precios previos, condiciones de venta y cumplimiento de garantías.

La delegación local de Profeco ha habilitado módulos de atención ciudadana y una línea directa para recibir denuncias. También se invita a los consumidores a utilizar la app oficial del Buen Fin para comparar precios y evitar fraudes.

Chetumal lanza app para ubicar negocios participantes

Una de las grandes novedades de este año es la app oficial del Buen Fin 2025, desarrollada por la Secretaría de Economía y la Concanaco Servytur. Disponible para Android y iOS, esta herramienta permite:

– Localizar comercios participantes por ciudad o giro comercial

– Comparar precios de productos antes y durante el Buen Fin

– Activar cupones digitales y promociones exclusivas

– Verificar que los negocios estén registrados oficialmente

La app no requiere registro para su uso básico, aunque algunos comercios pueden solicitarlo para activar beneficios adicionales.

Descuentos en trámites en Playa del Carmen

El gobierno municipal de Solidaridad anunció que, como parte del Buen Fin, se otorgarán descuentos de hasta el 100% en multas y recargos de trámites administrativos. Entre los beneficios destacan:

– Condonación total en recargos del impuesto predial

– Descuentos en licencias de funcionamiento y permisos de uso de suelo

– Facilidades para la regularización de negocios y predios

Estas promociones estarán vigentes del 15 al 18 de noviembre y podrán aprovecharse tanto en línea como en ventanilla. La presidenta municipal Estefanía Mercado subrayó que esta medida busca apoyar la economía familiar y fomentar la formalidad.

Además del operativo estatal, la SSC de Playa del Carmen ha reforzado su estrategia de seguridad con patrullajes aéreos y monitoreo inteligente. Drones equipados con cámaras térmicas y de alta resolución sobrevolarán zonas comerciales y bancarias para detectar comportamientos sospechosos y responder rápidamente ante cualquier incidente.

El Centro de Control y Comando (C2) operará en horario extendido durante los cuatro días del Buen Fin, y se contará con apoyo de la Policía Turística y la Unidad Canina para garantizar un entorno seguro para residentes y visitantes.

Clausura de desarrollos inmobiliarios irregulares

En una acción sin precedentes, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo ha intensificado la clausura de desarrollos inmobiliarios que operan sin permisos o fuera de la normatividad estatal, municipal y federal. En los últimos meses, la dependencia ha detectado 116 proyectos irregulares en todo el estado, y ha clausurado al menos 15 desarrollos, principalmente en Isla Mujeres, Puerto Morelos y el sur de la entidad.

El titular de Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, informó que se han interpuesto dos denuncias penales contra inmobiliarias que promovían fraccionamientos sin autorización, y se preparan siete más en los próximos días. “Estamos enfrentando una problemática que pone en riesgo el orden urbano, el medio ambiente y el patrimonio de las familias que compran sin saber que el desarrollo es ilegal”, señaló durante el foro AMPI 2025 realizado en Cancún.

De los desarrollos clausurados, ocho se ubican en Isla Mujeres, tres en Puerto Morelos y al menos cuatro en la zona sur, incluyendo áreas cercanas a Chetumal. En Tulum y Playa del Carmen, Sedetus ha realizado más de 125 visitas de inspección, donde se detectaron construcciones sin licencias, promociones engañosas en redes sociales y venta de lotes sin servicios básicos.