La 45ª Muestra Nacional de Teatro triunfa en Cancún

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que aunque el “Buen Fin” se presenta como un motor de reactivación económica, en la práctica fomenta una cultura consumista que, con frecuencia, privilegia lo suntuario sobre lo necesario.

El “Buen Fin” inició en 2011 buscando promover la compra nacional antes que el consumo “chovinista” del “Black Friday” estadounidense. En su décimo quinto aniversario ya forma parte del calendario de consumo del país.

En la edición 2025 la campaña se amplió a cuatro días, durante los cuales los comercios participantes promocionan ofertas para concretar ventas previas a la temporada del aguinaldo navideño.

El gobierno federal apoya esta iniciativa con medidas como créditos fiscales y anticipos relacionados con el pago de aguinaldos, lo que facilita la implementación de esta jornada de consumo; sin embargo, no todo lo que brilla es oro: ANPEC lleva tiempo señalando las “piedritas” en el arroz de este jolgorio consumista.

En primer lugar, se promueven compras por impulso. Se ofertan tecnologías obsoletas con rebajas aparentes; de igual forma, se publicitan ventas “a meses sin intereses” (MSI) cuando, en la práctica, el financiamiento termina incluido en el precio final. Asimismo, no es raro que se vendan productos que los comercios no tienen en inventario, lo que provoca demoras largas a la hora de surtir la mercancía adquirida.

“No han sido pocas las ocasiones en que no se honran las garantías de los electrónicos comprados. Tampoco siempre se asume la responsabilidad por los riesgos que ocurren al surtir la mercancía (por ejemplo, productos golpeados o empaques abiertos al recibirlos). Servicios como paquetes vacacionales, vendidos a meses sin intereses, muchas veces resultan ser de una calidad distinta —menor— a la prometida al momento de la compra”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Todas estas prácticas comerciales y otras más se han repetido a lo largo de las quince ediciones del Buen Fin. Las promociones generan una confianza de consumo muchas veces artificial: los mensajes publicitarios alientan compras por impulso que no reflejan la capacidad real de gasto de los hogares. Esta confianza se vuelve todavía más frágil cuando se combina con la desaceleración de las remesas —un apoyo que durante meses ha sostenido la capacidad de compra de más de 5 millones de hogares—, puesto que este ingreso extra se venía aprovechando para este tipo de compras y ahora deja a los hogares más vulnerables.

“Las deudas y compromisos acumulados durante el Buen Fin alimentan la temida “cuesta de enero”: con el pago de tarjetas, compromisos navideños y servicios que se acumulan justo cuando los ingresos pueden ser menores. A esto se suman el cobro de más y nuevos impuestos (por ejemplo, el aumento al IEPS a bebidas azucaradas y productos de tabaco), que reducirán aún más el poder adquisitivo y afectarán, de forma directa, las ventas y márgenes de utilidad del pequeño comercio”, enfatizó Rivera.

Las grandes cadenas y algunos órganos estadísticos tienden a reportar cifras récord de ventas durante el Buen Fin buscando ocultar la realidad de menores ventas que cancelen la percepción de recuperación económica y debiliten el discurso oficial de reactivación. En ese contexto, los informes optimistas funcionan más como herramientas de promoción que como un reflejo fiel de la realidad económica del país.

Los artículos que encabezan las ventas durante el Buen Fin son: electrónicos, electrodomésticos, ropa y calzado. Detrás de estos siguen categorías como alimentos y bebidas y productos de salud e higiene. Estas preferencias explican por qué las promociones suelen concentrarse en bienes de alto valor unitario que exigen el uso de crédito.

“El pequeño comercio, en muchos casos, termina apalancando el Buen Fin, ya que los consumidores van, gastan y se endeudan; luego regresan sin dinero al momento de cubrir el consumo esencial. Con frecuencia terminan pidiendo fiado en las tienditas, lo que genera potencialmente cartera vencida, reducción de liquidez e inflación y pone en riesgo la economía de estos negocios al reducir sus márgenes de ganancia, por lo que, en otras palabras, las compras de Buen Fin en no pocas ocasiones se traducen en compras de fiado en el abasto esencial”, explicó el líder de los comerciantes.

En este sentido, ANPEC advierte que no hay un clima propicio para compras por impulso. Antes, al contrario, exige planear el gasto y consumir con responsabilidad.

Son tiempos de “vacas flacas”; el consumismo del Buen Fin, basado en endeudamiento y compras por impulso, va a contraflujo del momento económico que vive México.

Tips para “sobrevivir” al Buen Fin:

Realizar compras necesarias.

Verificar la vigencia de las pólizas de garantía de lo que se compre.

Dejar claro que los riesgos de traslado corran a cuenta del vendedor.

Penalizaciones en caso de incumplimiento.

Confirmar que el financiamiento a MSI no se cargue al precio del producto.

Comparar precios y condiciones.

“Digamos NO a las compras por impulso. No adquiramos lo suntuario. No al endeudamiento innecesario y sobregiro. No podemos calificar al Buen Fin como exitoso; nos resulta una campaña consumista artificial que fomenta endeudamiento contra la urgente necesidad de un consumo responsable solo de compras necesarias”, concluyó Rivera.

También, le comento que en un recorrido de vinculación y solidaridad, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo, doctor Javier Michael Naranjo García acompañado por su cuerpo de gobierno, visitó las instalaciones de la Fundación Aitana, organización que brinda apoyo integral a niños y jóvenes con cáncer, en su mayoría pacientes del OncoCREAN del IMSS.

El Oncocrean es una estrategia del Instituto para la atención integral del cáncer en niños, niñas y adolescentes, que se encuentra operando en el Hospital General Regional (HGR) No. 17 de Cancún.

Durante la visita, las autoridades conocieron los diversos espacios con los que cuenta la fundación para brindar apoyo a los pacientes y sus familias, incluyendo habitaciones, teatro, sala de juegos, consultorio y otras áreas destinadas al bienestar de los niños.

Como parte de su participación, el titular del IMSS en el estado y su equipo se sumaron a la campaña «Alas de Esperanza», que consiste en elaborar una mariposa para posteriormente colocarla en el lazo dorado, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil. Cada mariposa tiene un costo de recuperación de $100 pesos, donación que se destina directamente a los programas de la fundación.

Esta campaña se mantiene vigente y por eso se extiende una cordial invitación a la comunidad quintanarroense a sumarse a esta causa, acercándose a Fundación Aitana para participar en «Alas de Esperanza» y contribuir al apoyo de las familias que enfrentan esta situación.

Al finalizar la visita, el IMSS refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración institucional con la Fundación, reconociendo la importancia de este trabajo conjunto para ofrecer una atención más completa a los pacientes oncológicos pediátricos y sus familias.

Finalmente, le informo que en Cancún, gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Benito Juárez, encabezado por la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, y al compromiso del Instituto de la Cultura y las Artes, dirigido por Carlos López Jiménez, en estrecha colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Coordinación Nacional de Teatro, la 45ª Muestra Nacional de Teatro se consolida como un evento de gran envergadura que ha rebasado expectativas en Cancún.

Hasta este miércoles 12 de noviembre, más de 11 mil personas han disfrutado de funciones, charlas, clases magistrales y actividades paralelas que han hecho de esta edición una auténtica fiesta teatral, ya que la respuesta del público ha sido ejemplar, demostrando el poder del teatro para transformar, inspirar y unir a la comunidad.

El programa ha incluido un colorido desfile inaugural, 16 puestas en escena, la Feria del Libro Teatral (FELIT) con cuatro ponencias, tres talleres intensivos de tres días, la instalación escénica “Vestir la Muestra” en el lobby del Teatro de la Ciudad, dos presentaciones de la Muestra Crítica, una clase magistral con Suzanne Lebeau sobre escritura teatral para las infancias, y tres charlas del Encuentro de Reflexión e Intercambio (ERI).

En los próximos días, la programación continuará con el juego escénico “La voz del público” a cargo de Mariana Hartasánchez este jueves 13 de noviembre y la clase magistral: “Dirigir/Escribir”, de David Olguín, a realizarse este sábado 15 de noviembre, además de nuevas funciones teatrales que prometen mantener viva la energía teatral que ha conquistado a Cancún.

Con esta entusiasta participación a la fecha, ya logra romper el récord histórico de 11 mil 800 asistentes en la muestra celebrada en 2017, en León, confirmando que Cancún se consolida como una sede vibrante, hospitalaria y apasionada por el teatro, que continúa escribiendo su historia cultural, desde las butacas de los distintos escenarios que se han sumado a esta gran fiesta escénica; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

