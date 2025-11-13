Frente frío 14 y masa de aire ártico provocan otro descenso de temperatura

Lluvias y vientos fuertes

Autoridades piden extremar precauciones ante oleaje elevado y otras afectaciones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Este viernes 14 de noviembre, Quintana Roo enfrenta condiciones meteorológicas adversas debido al avance del frente frío número 14, que interactúa con una masa de aire ártico y un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe. El fenómeno ha provocado lluvias intensas, descenso de temperatura, rachas de viento superiores a los 60 km/h y cierre de puertos en varios municipios del estado.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en regiones del sur del estado, especialmente en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto. En la zona norte, incluyendo Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles trombas marinas.

Las rachas de viento del norte han alcanzado velocidades de 50 a 70 km/h en zonas costeras, lo que ha obligado al cierre temporal de puertos en Cozumel, Mahahual y Puerto Juárez. La Capitanía de Puerto ha emitido restricciones para embarcaciones menores y ha recomendado suspender actividades recreativas en mar abierto, como tours de snorkel, pesca deportiva y transporte marítimo hacia Isla Mujeres y Holbox.

El oleaje se ha incrementado hasta los 3 metros de altura en algunas zonas del litoral, lo que representa un riesgo para bañistas y operadores turísticos. Las autoridades han desplegado brigadas de vigilancia en playas y zonas hoteleras para evitar incidentes.

La masa de aire ártico asociada al frente frío ha provocado un descenso notable de temperatura, con mínimas de 16 a 18 °C en el sur del estado y máximas que no superan los 24 °C en la zona norte. Aunque estas cifras no representan un frío extremo, sí contrastan con el clima cálido habitual de la región.

En comunidades rurales y zonas vulnerables, se han reportado casos de enfermedades respiratorias, especialmente entre niños y adultos mayores. Las autoridades de salud han exhortado a la población a vacunarse contra la influenza y protegerse del cambio brusco de clima.

Se espera que las condiciones comiencen a mejorar gradualmente a partir del sábado 15 de noviembre, aunque el sistema frontal podría seguir generando lluvias intermitentes durante el fin de semana.

Acciones preventivas en el sur

Con el compromiso de proteger la integridad de las familias y reducir los riesgos por inundaciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), encabezada por Guillermo Núñez Leal, realiza diversas acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias en el sur del estado.

Estas labores se desarrollan como parte del Operativo Tormenta, instruido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y se llevan a cabo en estrecha coordinación con la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Secretaría de Gobierno (Segob).

El objetivo es anticiparse a las lluvias, mantener limpia la red pluvial y evitar afectaciones a las y los habitantes de Chetumal.

Durante una mesa de trabajo realizada esta mañana, las dependencias estatales definieron los puntos prioritarios a atender en la capital del estado y formaron brigadas interinstitucionales encargadas de la limpieza y desazolve de los drenajes pluviales, principalmente en zonas que históricamente registran encharcamientos severos.

Al corte de las 16:00 horas de ayer se reportó la atención de 26 puntos susceptibles a encharcamientos, con la recolección de más de 2 mil 100 kilogramos de basura, así como 48 metros cúbicos de sedimentos.

Algunas de las calles que se limpiaron y en donde se encontró basura obstruyendo alcantarillas fueron, calle 12 sur esquina Parque, calle Quito con Jesús Martínez Ross, calle 10 con Quito, Chicozapote con Cacao, 5 de Febrero con 2 Aguadas y Jesús Urueta con Pino Suárez.

Estos trabajos permiten mantener en condiciones óptimas la red de drenaje pluvial y reducir significativamente el riesgo de inundaciones en zonas habitacionales y comerciales.

El titular de la COEPROC, Guillermo Núñez Leal, destacó que estas labores son parte de un esfuerzo preventivo conjunto que busca salvaguardar la seguridad de la población.