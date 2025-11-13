Mara Lezama Espinosa impulsa el crecimiento ordenado de Tulum

Promoción como destino de eventos de alto nivel

Destinos turísticos, con playas libres, generan bienestar y prosperidad compartida, señala

Cancún.- Durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que el acceso libre a las playas es un derecho, no un privilegio, y con esa postura gestionó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum abrir los accesos en el Parque del Jaguar, en Tulum, lo que es ya una realidad a partir de ya.

Agregó que esta postura viene también el ordenamiento, por lo que junto con la SEDETUR se trabajó en la señalética que informa a las y los turistas de todo el mundo, así como a los habitantes, dónde están estas playas, cómo se puede llegar, evitar ingresar bebidas alcohólicas, bloqueadores solares, bocinas, y todo lo que pueda afectar a la fauna y al medio ambiente.

La gobernadora recordó que esta buena noticia fue confirmada por la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien estuvo este miércoles en el lugar y constató todo el trabajo realizado: las 5 playas libres del Parque del Jaguar y dos más en la zona costera, que son la Playa del Pueblo y Playa Conchitas, que representa bienestar y prosperidad compartida para las y los tulumnenses.

Además, la señalética sobre la carretera federal, la que se instaló en el piso para conducir a los visitantes a las playas y la vertical que informa sobre la normatividad y orienta hacia los accesos. También hay una taquilla oficial para quienes deseen ingresar al Museo, Mirador y otras experiencias en el interior del área de la zona arqueológica.

Mara Lezama recordó que Tulum tiene el área natural protegida y se requiere que todas y todos contribuyan a la conservación de esa riqueza natural para el disfrute de todas y todos en esta y en las próximas generaciones. Enfatizó que cuidar los destinos turísticos es para el bienestar de mujeres y hombres que trabajan en la industria.

Asimismo, informó que a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) se trabaja en una campaña denominada “Mientras siga saliendo el sol, Tulum seguirá brillando”. Agregó que las estadísticas de ocupación hotelera para diciembre indican que viene espectacular.

Y para que Tulum siga creciendo, Mara Lezama anunció para el próximo año el Air Show Tulum del 23 al 26 de abril de 2026, un espectáculo aéreo que marca el lanzamiento promocional de la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2027. Este Air Show se realizará en el Aeropuerto Internacional de Tulum que contempla paracaídas, aeronaves F5, escuadrillas Águilas Aztecas, aeronaves civiles acrobáticas, que será una fiesta de la aviación.

Otro de los temas destacó Mara Lezama es la oportunidad que tienen ya las y los artesanos en el muelle de Cozumel, donde se abrió un espacio para exponer y comercializar sus obras. Esto sucedió durante el arribo del crucero Celebrity Cruices Xcel, cuyo primer puerto en tocar en el mundo fue Cozumel.

Inaugura MLE el Campeonato Nacional de Futdown Cancún 2025

Cancún.- Con la participación de 120 jugadores con Síndrome de Down, distribuidos en 12 equipos provenientes de Guatemala y de 7 estados del país, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la sexta edición del Campeonato Nacional de Futdown Cancún 2025, que por cuarto año consecutivo se realiza en esta ciudad.

En esta ceremonia y en medio de una fiesta deportiva, la gobernadora de Quintana Roo reiteró que este gobierno humanista con corazón feminista impulsa el deporte adaptado, como se demuestra con el apoyo que brinda en hospedaje y alimentación, a través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), que encabeza Jacobo Arzate Hop.

Este Campeonato Nacional está programado para jugarse y finalizar hasta el próximo 16 de noviembre cuando se disputen las finales por el campeonato. Los 12 equipos que estarán en competencia son de Guatemala y de siete estados del país: Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

Los conjuntos que participan son: Club inclusivo Delfines de Coatzacoalcos, Asociación Nacional de Guatemala, Jaguares de Chiapas Futbol Down, Club Gallos de Córdoba Veracruz, Estrellas de Campeche, Cañeros de Cárdenas, Tabasco, Relámpagos F.C. de Cancún, Futdown Cancún, Norver-Zawk’s Poza Rica, Lobos Down Ciudad de México, Tigres de Alica, Nayarit y Halcones Down 21, Tabasco.