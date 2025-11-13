Riviera Maya, principal destino para trabajadores migrantes de la zona sur

Aumenta la migración laboral interna

La construcción de complejos hoteleros y la demanda de servicios, el imán

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En los últimos tres años, la Riviera Maya se consolidó como el principal destino laboral para cientos de trabajadores provenientes del sur de Quintana Roo.

El auge turístico, la construcción de grandes complejos hoteleros y la demanda de servicios impulsaron una migración constante de mano de obra desde municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STyPS).

De acuerdo con el Informe Laboral Estatal 2025 de la dependencia, esta movilidad interna incrementó hasta un 35 por ciento respecto a 2022.

La mayoría de los migrantes son jóvenes de entre 18 y 35 años que buscan empleo en hoteles, restaurantes y obras de infraestructura.

Emigran más hombres que mujeres

En Quintana Roo, aunque el flujo de trabajadores es mixto, el predominio sigue siendo masculino. Ocho de cada diez empleados que se desplazan hacia Playa del Carmen, Tulum o Puerto Aventuras son hombres.

Los varones, en su gran mayoría se dedican a labores de albañilería, mantenimiento y servicios generales.

Las mujeres, en menor proporción, se incorporan al sector de limpieza, cocina o atención al cliente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Las causas de esta migración son principalmente económicas. En el sur del estado, la falta de oportunidades y la caída del sector agrícola obligaron a muchas familias a enviar a uno o más de sus integrantes a la zona norte, donde los salarios pueden duplicar o triplicar los ingresos rurales.

Se incrementó la mano de obra temporal

En los últimos tres años, la recuperación turística tras la pandemia, el avance del Tren Maya y la expansión de la infraestructura hotelera incrementó la demanda de mano de obra temporal.

Muchos trabajadores viajan por temporadas, mientras otros deciden establecerse definitivamente en los municipios costeros.

Sin embargo, esta migración también plantea desafíos. Las largas jornadas, los altos costos de vivienda y la falta de seguridad laboral son problemas comunes entre los trabajadores desplazados.

Además, gran parte de ellos labora sin contrato formal ni prestaciones, lo que dificulta su acceso a servicios de salud o vivienda.

Migración interna, fenómeno estructural

De acuerdo con el Observatorio Turístico de Quintana Roo (OTQRoo), la migración interna hacia la Riviera Maya se ha convertido en un fenómeno estructural.

Los especialistas advierten que continuará mientras la brecha económica entre el sur y el norte del estado siga siendo amplia.

Como integrantes del OTQRoo, consideran que la Riviera Maya mantiene su atractivo laboral, pero el reto será ofrecer condiciones dignas y estabilidad a quienes sostienen con su esfuerzo diario la principal industria económica de Quintana Roo.