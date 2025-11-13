Se anticipa caída del 6% en la ocupación de rentas vacacionales

Desaceleración rumbo a 2026

Incertidumbre debido a nuevas regulaciones estatales y menor demanda internacional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El mercado de rentas vacacionales en Quintana Roo enfrenta una desaceleración significativa rumbo a 2026, según estimaciones de la Asociación de Administradores Profesionales en Renta Vacacional (APAR). Las nuevas regulaciones estatales, como la exigencia de licencias de funcionamiento y mayores requisitos fiscales, han generado incertidumbre entre los prestadores de servicios, lo que podría traducirse en una caída de hasta 6% en la ocupación promedio para el próximo año.

En 2024, la ocupación estatal en rentas vacacionales fue del 26%, mientras que se estima que 2025 cerrará con 24%, una baja de dos puntos porcentuales.

A pesar del descenso en ocupación, las tarifas promedio por noche han aumentado de 133 a 138 dólares, lo que refleja una estrategia de ajuste ante la menor demanda.

El valor de mercado de este tipo de hospedaje en Quintana Roo se estima en 588 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en un pilar económico regional.

Las reformas impulsadas por el gobierno estatal buscan regular el crecimiento acelerado de plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo. Entre los requisitos más relevantes se encuentran:

– Obtención de licencia de funcionamiento municipal.

– Registro fiscal ante el SAT y cumplimiento de obligaciones tributarias.

– Normativas de seguridad y protección civil para inmuebles en renta.

Estas medidas han provocado que muchos anfitriones independientes desistan de continuar en el mercado, especialmente en zonas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la oferta ha superado la demanda en temporadas bajas.

Además de las regulaciones locales, el sector enfrenta una menor afluencia de turistas internacionales, especialmente del mercado norteamericano, y una sobreoferta de propiedades que reduce la competitividad. La combinación de estos factores ha generado una disminución en las noches disponibles y una presión adicional sobre los administradores profesionales.

Manuel Lozano Álvarez, presidente de APAR, señaló que si no se revierte la tendencia actual, 2026 podría marcar un punto crítico para el modelo de renta vacacional en el estado.

Frente común contra el sargazo

El gobierno de México, la iniciativa privada y el sector académico han establecido un frente común para combatir el sargazo en Quintana Roo, una problemática ambiental que afecta gravemente al Caribe mexicano. El acuerdo, formalizado en noviembre de 2025, busca implementar soluciones sostenibles y eficaces para contener, recolectar y mitigar el impacto de esta macroalga en las costas turísticas del estado.

El convenio fue suscrito por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) —dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)—, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) y la organización ambiental The Seas We Love (TSWL). Este acuerdo representa un paso decisivo hacia una atención integral del sargazo, que ha generado afectaciones sociales, económicas y ecológicas en la región.

Víctor Manuel Vidal Martínez, director del Imipas, destacó la importancia de promover la cooperación científica y técnica entre todos los actores involucrados. “Establecer esta colaboración con la industria hotelera y verdaderos expertos es clave para enfrentar el problema de forma estructural”, señaló.

Como parte del acuerdo, los hoteleros de la Riviera Maya destinarán 150 millones de dólares anuales a labores de recolección, limpieza de playas y mantenimiento de sistemas de contención. Esta inversión busca evitar que el sector turístico —motor económico de Quintana Roo— se vea afectado por la presencia masiva de sargazo, especialmente durante la temporada alta.

La iniciativa contempla el uso de barreras marinas, embarcaciones especializadas y centros de acopio para el manejo adecuado del alga, así como el desarrollo de tecnologías para su aprovechamiento en bioproductos.

Paralelamente, la Secretaría de Marina (Semar) continúa con la Operación Sargazo 2025, en coordinación con gobiernos estatales y municipales. Esta estrategia incluye patrullajes marítimos, monitoreo satelital y despliegue de personal en puntos críticos de arribo de sargazo.