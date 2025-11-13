Más de 15 mil familias, en condiciones de rezago urbano en Playa del Carmen

En medio del crecimiento de infraestructura hotelera

En el olvido la In House, Cristo Rey, Las Torres, La Guadalupana y secciones de Ejido Norte y Sur

Playa del Carmen.-

Playa del Carmen.- Playa del Carmen enfrenta una profunda contradicción: mientras crece su infraestructura hotelera y su atractivo internacional, más de 15,000 familias viven en condiciones de rezago urbano, sin acceso a servicios públicos esenciales. Así lo revelaron datos recientes del Instituto Municipal de Planeación (Implan) y del Ayuntamiento de Playa del Carmen, que identifican una crisis silenciosa en la periferia de la ciudad.

Las colonias más afectadas incluyen In House, Cristo Rey, Las Torres, La Guadalupana, y algunas secciones de Ejido Norte y Sur. En estas zonas, los habitantes enfrentan carencias en agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, alumbrado público y recolección de basura.

Considerando un promedio de cuatro personas por familia, se estima que más de 60,000 habitantes viven en condiciones precarias en Playa del Carmen. Esta cifra representa un porcentaje significativo de la población total del municipio de Solidaridad, que ha experimentado un crecimiento acelerado en la última década, impulsado por la migración interna y la expansión del sector turístico.

“El crecimiento desordenado ha superado la capacidad de planeación urbana. Muchas familias se han asentado en predios irregulares, sin certeza jurídica ni acceso a servicios”, señaló un funcionario del Implan.

En respuesta a esta situación, el gobierno federal y estatal han lanzado el Programa Vivienda para el Bienestar, que busca atender a personas sin seguridad social y en situación de marginación. En los primeros días del prerregistro, se reportaron largas filas de solicitantes en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde más de 2,000 personas esperaban obtener una ficha para iniciar el proceso.

El programa contempla la construcción de 972 viviendas dignas en Playa del Carmen como parte de una meta sexenal de 36,000 unidades en todo el país.

El crecimiento de asentamientos irregulares ha puesto en evidencia la necesidad de una planeación urbana integral, que contemple no solo la expansión turística, sino también el bienestar de quienes sostienen la economía local. Expertos en desarrollo urbano advierten que, de no atenderse esta brecha, se profundizarán los problemas de inseguridad, salud pública y desigualdad.