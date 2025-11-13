QRoo se posiciona con la tasa de mortalidad más baja del país

Chetumal.- En medio de un panorama nacional marcado por el aumento de defunciones, Quintana Roo se posicionó como la entidad federativa con la menor tasa de muertes por cada 100 mil habitantes en 2024, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este dato refleja una tendencia positiva en materia de salud pública y longevidad en el estado, pese a los desafíos estructurales que enfrenta.

La tasa bruta de defunciones en Quintana Roo fue de 490 por cada 100 mil habitantes, la más baja del país. En contraste, la Ciudad de México registró la tasa más alta, con 863 muertes por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, se contabilizaron 819,679 defunciones en 2024, lo que representa un aumento del 2.5% respecto al año anterior.

El informe del Inegi se basa en certificados de defunción emitidos por oficialías del Registro Civil y servicios forenses, y contempla tanto la residencia habitual como el lugar de ocurrencia de las muertes.

Aunque la tasa general es baja, las enfermedades crónicas siguen siendo las principales causas de defunción en el estado:

– Enfermedades del corazón: 10,423 casos

– Diabetes mellitus: 7,065 casos

– Tumores malignos: 4,351 casos

– Enfermedades del hígado: 2,966 casos

– Enfermedades cerebrovasculares: 2,001 casos

Estas cifras coinciden con las tendencias nacionales, donde las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer encabezan las causas de muerte tanto en hombres como en mujeres.

Especialistas señalan que la baja tasa de defunciones en Quintana Roo podría estar relacionada con:

– Una población relativamente joven, debido a la migración interna hacia destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen.

– Mayor acceso a servicios médicos privados, especialmente en zonas urbanas.

– Campañas de prevención y detección temprana impulsadas por instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, también se advierte que la cifra podría ocultar subregistros en comunidades rurales o marginadas, donde el acceso al registro civil y servicios forenses es limitado.

Se disparan infracciones por alcohol y exceso de velocidad

En Chetumal el consumo de alcohol al volante y el exceso de velocidad se consolidan como las principales causas de infracción vial, según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante el primer semestre de 2025, se aplicaron más de 2,600 sanciones relacionadas con estas conductas, lo que refleja una problemática persistente en la cultura vial de la ciudad.

Cifras oficiales: alcohol y velocidad, los focos rojos:

– Se registraron 1,514 infracciones por consumo de alcohol al conducir.

– Se aplicaron 1,099 sanciones por exceso de velocidad.

– En total, se instalaron 12,658 Filtros de Control Provisionales en diversos puntos de Chetumal desde el inicio de la administración estatal hasta junio de 2025.

Estas acciones forman parte del programa estatal “Salvando Vidas”, que busca reducir accidentes viales mediante operativos de alcoholimetría y vigilancia en zonas de alto tránsito.

Los efectos de estas infracciones se reflejan en los índices de siniestralidad:

– En el primer semestre de 2025, se reportaron 23 homicidios culposos y 121 lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito.

– En comparación, durante 2024 se registraron 42 homicidios culposos y 306 lesiones culposas, lo que indica una ligera disminución, aunque las cifras siguen siendo alarmantes.

Efraín García Chávez, director de Tránsito de la SSC, destacó que el 51% de las pruebas de alcoholimetría aplicadas en Chetumal han resultado positivas, lo que evidencia la necesidad de reforzar la educación vial y la conciencia ciudadana.

Las autoridades han intensificado los operativos nocturnos y fines de semana, especialmente en zonas cercanas a bares, centros nocturnos y avenidas principales. Además, se promueve el uso de transporte alternativo y la designación de conductores responsables.