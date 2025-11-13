Caso “Xibalbá” desata revisión de negocios de cremación animal

Acciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente

Plan de vigilancia y fiscalización para evitar que se repitan casos de fraudes a la ciudadanía

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El reciente caso del crematorio de mascotas “Xibalbá” en Chetumal, clausurado por operar de forma irregular y entregar tierra en lugar de cenizas a los dueños de animales fallecidos, ha encendido las alarmas en Quintana Roo. La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) anunció una serie de medidas para evitar que se repitan este tipo de fraudes, incluyendo la solicitud formal a los 11 ayuntamientos del estado para que entreguen un padrón completo de negocios que ofrecen servicios de cremación, atención veterinaria y manejo de animales.

“Queremos evitar que se repitan casos de establecimientos clandestinos que defraudan a la ciudadanía. Se implementará un plan de vigilancia y fiscalización conjunta con los municipios”, declaró Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la PPA.

La PPA otorgó un plazo de 10 días hábiles a los ayuntamientos para entregar sus respectivos padrones. El objetivo es que las áreas fiscalizadoras municipales cuenten con un registro claro de los establecimientos que operan en sus demarcaciones, permitiendo inspecciones periódicas y verificaciones de cumplimiento legal y ambiental.

“Al principio de la próxima semana se vence el plazo. Esperamos que todos los municipios cumplan para poder iniciar los operativos”, añadió Fernández Lemmen Meyer.

El caso de “Xibalbá” ha generado una ola de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se descubriera una fosa clandestina con restos de animales en lotes baldíos. Los clientes afectados denunciaron haber recibido tierra en urnas, en lugar de cenizas, lo que evidenció un fraude sistemático y un manejo irresponsable de cadáveres.

La FGE continúa con las investigaciones, mientras que la PPA y autoridades municipales han intensificado la vigilancia sobre negocios similares en Chetumal y otras ciudades del estado.

Además del fraude, el caso ha puesto en evidencia la falta de regulación ambiental en algunos negocios que manejan restos animales. La PPA advirtió que muchos de estos establecimientos operan sin permisos, sin protocolos de seguridad y sin infraestructura adecuada para la incineración, lo que representa un riesgo sanitario y ecológico “No basta con tener licencia comercial. Se necesita cumplir con normas ambientales, de salud y protección civil”, subrayó el procurador ambiental.

Las autoridades exhortaron a la población a verificar que los negocios de cremación cuenten con permisos oficiales, infraestructura adecuada y prácticas transparentes. También se pidió denunciar cualquier irregularidad ante la PPA o la FGE.

Implicada solicita amparo

El escándalo del crematorio de mascotas “Xibalbá” en Chetumal sigue generando repercusiones legales y sociales. Esta semana, Briseidy “N”, una de las personas imputadas por el presunto fraude cometido en dicho establecimiento, solicitó un amparo indirecto ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en la capital de Quintana Roo, con el objetivo de recobrar su libertad y continuar el proceso penal fuera del Centro de Reinserción Social (Cereso).

La solicitud fue registrada bajo el expediente 979/2025, y el juez federal otorgó suspensiones de plano y provisional, lo que significa que la acusada queda a disposición del juzgado mientras se resuelve si procede la suspensión definitiva.

Briseidy “N” fue detenida junto con Guillermo Alejandro “N”, ambos señalados por fraude y delitos contra la fauna, luego de que se descubriera que el crematorio entregaba tierra en lugar de cenizas a los dueños de mascotas fallecidas. Además, se localizaron fosas clandestinas con restos de animales en predios baldíos cercanos al negocio, lo que agravó la situación legal de los implicados.

Según el Registro Nacional de Detenciones, ambos permanecen bajo la medida de prisión preventiva justificada, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones.

La solicitud de amparo ha generado reacciones mixtas entre los afectados, quienes exigen justicia por el trato indigno a los restos de sus mascotas. El caso ha sido considerado por colectivos animalistas como un ejemplo de negligencia y falta de regulación en los servicios de cremación animal.

El juez federal deberá analizar si existen elementos suficientes para conceder la suspensión definitiva, lo que permitiría a Briseidy “N” enfrentar el proceso en libertad, aunque bajo vigilancia judicial.