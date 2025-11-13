Mayor protección de la familia y la niñez, prioridad del diputado panista Anuar Azar

Balance de labores legislativas

Por Arturo Baena

Valle de México.- El diputado local y presidente estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa, rindió recientemente su primer informe anual de labores legislativas y de gestión en donde destacó que primero es la familia y la niñez.

El informe se centró en los resultados de su trabajo durante un año, destacando: Gestión ciudadana y atención directa sobre todo a las familias del municipio de Atizapán de Zaragoza.

El legislador mexiquense, mencionó cinco ejes de soluciones: economía familiar, salud, mujeres, deporte y familia.

Programas de apoyo, incluyendo las «Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar», que han beneficiado a miles de familias con productos básicos a bajo costo y servicios veterinarios y médicos gratuitos.

Asimismo, presentó Iniciativas legislativas para la protección de la niñez, como medidas contra el matrimonio infantil y la restricción de redes sociales para menores.

Azar Figueroa presentó su informe a través de redes sociales y en eventos en Atizapán, enfatizando la rendición de cuentas y la cercanía con la gente. “Mi bandera es la familia”, concluyó.