Gestión de alcaldes mexiquenses está en la mira ciudadana: Horacio Jiménez

A un año de sus gobiernos

Valle de México.- “A unas semanas de cumplirse un año de sus gestiones, varios alcaldes mexiquenses están en la mira ciudadana, que está pidiendo la renuncia a sus mandatos por su incapacidad para gobernar. El engaño y la mentira serán sus tumbas políticas”.

Expresó lo anterior el politólogo Horacio Jiménez López, luego de expresar que “en el Estado de México diversas voces, incluyendo partidos políticos y ciudadanos, han exigido la renuncia de una veintena de alcaldes, aunque hasta la fecha, estos intentos tienen sin cuidado a las y los presidentes municipales”.

Jiménez López recordó que hay varios casos recientes. Los alcaldes mexiquenses, sobre todo del Valle de México, no les han cumplido a la ciudadanía en temas de servicios públicos y seguridad, entre otros.

“Los habitantes de varios municipios mexiquenses, efectivamente están demandando la renuncia de varios alcaldes y funcionarios emanados de Morena que a un año de sus administraciones no le han sabido cumplir a quienes los eligieron”, dijo.

Finalmente, el también ex diputado adelantó que los ministerios de la mayoría de los 125 municipios que conforman el Estado de México, “no tendrán mucho que informar de su primer año de gestión”, concluyó.