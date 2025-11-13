Mi administración fue transparente, afirma la ex alcaldesa Angelica Moya

Observaciones en Naucalpan, “cortina de humo”

Naucalpan, Mex.- Al calificar como “cortina de humo” las observaciones que la Contraloría Interna de Naucalpan hizo a la gestión 2022-2024, anunciadas por el presidente municipal Isaac Montoya, la ex alcaldesa Angélica Moya Marín, indicó que no es información nueva, ya que son las mismas que el OSFEM realizó desde principios de año y que aún se encuentran en proceso para ser solventadas.

Además, aseguró, las condiciones económicas en las que el actual Ejecutivo local encontró al municipio distan mucho de ser iguales a la crisis financiera que tuvo que enfrentar ella después de la administración de la morenista Patricia Durán.

En relación a la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que su gobierno respondió en tiempo y forma el requerimiento de información que la ASF solicitó y reiteró “son solamente observaciones que no implican responsabilidades”.

Moya Marín reafirmó que su administración no infringió nunca la normativa y siempre se condujo con estricto apego a la ley, haciendo una gestión eficiente de los recursos. “Se hizo lo que se tenía que hacer, sobre todo, cuando había un quebranto financiero de más de 3 mil 500 millones de pesos”, señaló.

“Al término de mi gobierno ya se habían pagado mil 500 millones de pesos, lo que permitió a Isaac Montoya contar con finanzas sanas”, expresó.

Recordó que la corrupción del gobierno de Patricia Durán propició la peor crisis en la historia de Naucalpan, pues se dejaron de pagar sueldos y prestaciones al personal municipal, se pidieron préstamos bancarios que no pagaron y endeudaron al municipio ante la CFE y el SAT.