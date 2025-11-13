Gobierno de Ecatepec rescata hospital oncológico

Ecatepec, Méx.- La reactivación de la construcción del hospital oncológico de Ecatepec beneficiará a 4.1 millones de habitantes del Valle de México, obra abandonada que será retomada debido a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. El hospital estará a cargo del IMSS y tendrá 12 mil 572 metros cuadrados de construcción. Contará con 40 camas hospitalarias, 27 consultorios, dos quirófanos y acelerador lineal de última generación, con inversión total de dos mil 27 millones de pesos, de los cuales mil 567 millones de pesos serán para equipamiento con tecnología de punta. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss impulsó el rescate de este “elefante blanco” para el servicio del pueblo de México, luego de más de 11 años de abandono, por lo que el gobierno municipal seguirá colaborando con la Federación y el Estado de México para su puesta en marcha.

En agosto pasado, durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS No. 93 “Cerro Gordo”, la gobernadora Delfina Gómez entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que acreditan la incorporación del hospital de oncología de Ecatepec al IMSS, cuya construcción fue abandonada en 2014 y será terminada por el gobierno federal. El proceso de transferencia del inmueble a autoridades federales concluyó el pasado 2 de noviembre.