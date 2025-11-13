CSP y Delfina Gómez amplían y rehabilitan espacios educativos para jóvenes en Zumpango

Con una inversión de más de 26 mdp el Centro de Estudios de Bachillerato 9/16, cuenta con dos edificios nuevos.

Agradece Gobernadora Delfina Gómez a Presidenta su apoyo para continuar con la transformación del Edomex

Zumpango, Estado de México.– Como parte de la transformación de la educación y con la finalidad de abrir más puertas de oportunidades para la juventud mexiquense, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregaron la obra de rehabilitación y construcción de nuevos edificios para la Secundaria “Diego Rivera” de Zumpango. El Centro de Estudios de Bachillerato 9/16 en su turno vespertino, tuvo una inversión de más de 26 millones de pesos.

“Estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directito a la preparatoria y que si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante estudiantes de secundaria y bachillerato, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo para que en el Estado de México la transformación sea una realidad.

“Ha apoyado mucho al Estado de México, no solamente en educación, les quiero comentar que nos ha apoyado en lo que se refiere a movilidad, a salud, a nuestros campesinos, a nuestros artesanos, y por eso nos sentimos muy contentos”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública destacó que para el Gobierno de México es prioridad que la educación no sea un privilegio sino un derecho para todos.

Dijo que, con el apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez se construyen más preparatorias en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco.

La obra que se entregó consistió en la construcción de dos edificios para la sala de cómputo, laboratorio y oficinas administrativas. Así como la rehabilitación de aulas, baños, biblioteca y salón de usos múltiples, además de equipo para el bachillerato.

En la entrega de la obra estuvieron Tania Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Hernando Peniche Montfort, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa; Ignacio Escamilla Trejo, Director del Centro de Estudios de Bachillerato 9/16; Eduardo Castillo Rivera, Director de la Secundaria “Diego Rivera”, y alumnas y alumnos de secundaria y bachillerato.