Delfina Gómez lleva mastografías sin costo a través de unidades móviles

Con Gobierno de Territorio

Además de la prueba y su interpretación, se da seguimiento, en caso de detección de alguna anomalía

Zinacantepec, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, arrancó las jornadas médicas del Servicio de Unidades Móviles de Mastografía, para acercar a las mujeres mexiquenses —de forma gratuita— esta prueba, su interpretación y seguimiento complementario, en caso de detección de alguna anomalía.

“En la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de México hemos puesto en marcha este Servicio de Unidades Móviles de Mastografía, que estará recorriendo los 125 municipios del Estado de México, con la finalidad de tener la detección oportuna para el diagnóstico del cáncer de mama”, puntualizó Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud del Estado de México.

Además, subrayó la importancia de la detección oportuna de esta enfermedad y explicó que, como parte de esta estrategia, las unidades móviles de mastografía recorrerán los municipios mexiquenses en colaboración con los gobiernos locales, a fin de garantizar el derecho a la salud.

La dependencia estatal emitió las siguientes recomendaciones para las mujeres que deseen acceder al servicio:

No usar desodorante, talco, crema, perfume ni aceites sobre mama o axila el día del estudio.

Realizar su aseo diario de manera normal.

Presentar copia de identificación oficial con fotografía y CURP.

Portar prendas de vestir de dos piezas (blusa y pantalón o falda).

Haber consumido el alimento que les corresponda antes del estudio (desayuno o almuerzo).

El servicio se brindará durante noviembre y diciembre, y las ubicaciones de las unidades móviles pueden consultarse en https://salud.edomex.gob.mx/salud/ y en las redes sociales de la Secretaría de Salud.

Avanzan “Territorios de Justicia”

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez llevó servicios de educación, salud y protección a niñas, niños y adolescentes de Ecatepec, a través de la estrategia “Territorios de Justicia” que tiene la finalidad de crear espacios libres de violencia para este sector.

Con esta iniciativa, implementada por la Secretaría de las Mujeres, que encabeza María Esther Rodríguez Hernández, participan 18 instancias estatales, municipales y asociaciones civiles, con servicios de educación sexual, vacunación, diagnósticos nutricionales, detección de deserción escolar, canalización de casos de violencia, así como información sobre los Centros LIBRE, programas de becas y de canastas alimentarias, entre otros.