“Escarlata”: El bolero se reinventa con voz femenina y espíritu independiente

Fusión, nostalgia y poder creativo

La dupla México–Uruguaya presenta su primer álbum homónimo

Por Arturo Arellano

La dupla femenina “Escarlata”, conformada por la mexicana Lulú Mena y la uruguaya Dahiu Rosenblett, lanza su primer disco homónimo, una propuesta que reimagina el bolero desde una perspectiva contemporánea, íntima y poderosa. El álbum, que será presentado oficialmente el próximo 22 de noviembre en Foro La Paz, San Ángel, incluye temas como “Ilegal”, “Arrancando Flores” y “Hola Perdida”, donde el deseo, la vulnerabilidad y la independencia se entrelazan en una narrativa sonora sofisticada.

“Me mudé a México para probar suerte como compositora”, cuenta Dahiu. “Me encontré con un país hermoso, una industria musical vibrante y con mi mejor amiga Lulú. Armamos un grupo de composición y más tarde nació Escarlata”. Por su parte, Lulú destaca: “Estamos emocionadas de lanzar este disco. Es muy importante para nosotras porque volvemos a la independencia: somos dueñas absolutas de nuestra música”.

Las artistas comparten que su estilo se nutre de frases populares que cruzan generaciones y fronteras: “El ‘tarde es ya’ o ‘el roto para un descosido’ están en nuestras letras. Son expresiones que también existen en Uruguay. En eso nos parecemos”, comenta Lulú. Dahiu añade que crecieron escuchando tango y bolero, pero también pop, y que el proceso creativo implicó analizar a fondo los recursos de artistas como Manzanero.

El disco incluye colaboraciones con Abdiel y Sandro, donde el bolero se fusiona con el hip hop. “La historia con Abdiel fue muy natural. Es cuñado de una amiga cercana, y mi esposo, que produce nuestros discos, propuso que compusiéramos juntos. Así nació ‘Hola Perdida’. Con Sandro también fue sugerencia de un amigo, y logramos esa mezcla que queríamos”, explica Dahiu.

En cuanto a la estética visual, Escarlata se aleja del disfraz de época: “En este disco somos más nosotras. El bolero está implícito en la música, pero en los visuales buscamos lo natural y bonito. No estamos interpretando un personaje”, dice Lulú. Aunque reconocen la influencia de la moda de los años 30, aseguran que todo vuelve, y que la mezcla entre lo clásico y lo moderno también se refleja en su estilo.

El concierto del 22 de noviembre será el debut oficial del disco, con banda completa, invitados especiales y mercancía exclusiva. “Será una noche espectacular”, prometen.

Boletos disponibles en Passline.