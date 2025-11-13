Alerta Amexgas de racionamiento en suministro de gas LP en el centro del país

Durante las próximas dos semanas

Piden a clientes domésticos, comerciales e industriales abastecerse de lo necesario sin caer en compras de pánico

La Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz enfrentarán un racionamiento en el suministro de gas LP durante las próximas dos semanas, alertó la Asociación Mexicana de Gas LP (Amexgas).

Esto se debe a restricciones en la distribución de Pemex, así como la salida de operación temporal de unidades de reparto privadas que no están en condiciones óptimas de seguridad ante los estrechos márgenes que tienen por el precio tope, y el clima adverso que obstruye la llegada de buques con producto de importación.

Efectivamente ha habido cambios logísticos (…) Pemex ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando de puntos llamados Centros Embarcadores, o puntos de abasto”, explicó Rocío Robles Serrano, presidenta de la Asociación.

Aclaró que no se trata de un desabasto del gas doméstico, sino que se han presentado problemas en la logística de Pemex, incluso en el transporte en algunas carreteras en las cuales hay cierres.

Refirió que, además, las fuertes lluvias de las últimas semanas en Veracruz provocaron un deslave de un cerro que afectó un ducto privado que transporta el energético.

“Más que desabasto, lo que ha habido es un racionamiento. En principio de Pemex hacia los distribuidores y de los distribuidores hacia el usuario”, resumió.

“Los retos que tiene Pemex es el mantenimiento de gasoductos y refinerías, que no han tenido un mantenimiento adecuado por los recortes que ha tenido en sus presupuestos desde hace 10 años, y lo que nos dicen es que están trabajando en eso. Esa es la información que nos dan», expresó.

Desde 2012 hay un retraso en programas de mantenimiento, lo que se ha convertido en una constante para Pemex, explicó la presidenta de Amexgas.

“Este año hubo una reforma muy importante en materia fiscal para Pemex que le permitirá destinar recursos a mejorar la infraestructura, que es de primer mundo, pero que le falta mantenimiento”, indicó Robles Serrano.

Recordó que actualmente hay una capacidad de almacenamiento de gas LP de entre 1.5 y tres días, sobre todo por la infraestructura del sector privado.

Sin embargo, lo ideal es tener una capacidad de al menos 15 días de almacenamiento, consideró.

“Con los 15 días que estaban planeados en la política pública de almacenamiento de 2018 son más que suficientes, pero tiene que darse de manera escalonada, es decir, de 1.5 pasar a tres y de tres a cinco y a siete y a 10 días”, expuso.

Pide Amexgas moderación en pedidos

Robles Serrano afirmó que la situación ya se está regularizando y pidió a los clientes domésticos, comerciales e industriales cargar solo lo necesario para estas dos semanas sin caer en compras de pánico y, una vez regularizadas las entregas de Pemex, pedir el abasto completo para la próxima temporada invernal.

“Calculamos que un par de semanas va a seguir este racionamiento, pero yo diría que no es como tal un desabasto. Por eso les estamos pidiendo tanto a los usuarios, como a las industrias, que nos permitan en estas semanas suministrar solamente lo necesario y luego ya nos preparamos bien para la temporada invernal, que ya inició, con tanques llenos”, expresó.

También dijo que los problemas de distribución tuvieron su punto crítico la semana pasada, especialmente en las empresas distribuidoras que se abastecen solo de Pemex.

Al respecto, abundó que algunos privados han apoyado a otras empresas distribuidoras con gas, con lo que han evitado quedarse sin producto.

Precios estables

La Amexgas, en voz de su presidenta, aseguró que los precios internacionales del gas LP se han mantenido estables, razón por la cual no se han incrementado en México.

Sin embargo, consideró que los precios en el país cubren solo lo necesario para continuar operando, cuando ya se deben hacer cambios en algunos equipos, como el parque vehicular, válvulas, cilindros y otros.

Cifras de la propia asociación al 31 de octubre pasado revelan que circulan por el país 17 mil 446 autotanques y 14 mil 655 vehículos de reparto que dan un total de 32 mil 101 unidades.

Al respecto, Robles agregó que la Secretaría de Energía (Sener) ha requerido de las empresas distribuidoras las cotizaciones para ello del ejercicio 2024 y lo que va de 2025.

“Que (los usuarios) tengan tranquilidad. La industria del gas LP está trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria”, concluyó.

Pemex garantiza abastecimiento de gas LP

En tanto, Pemex emitió un comunicado en el que aseguró que se cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores en dichas entidades.

Indicó que las capacidades operativas, de transportación y de almacenamiento se desarrollan con normalidad.

“Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”.