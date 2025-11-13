Cirque du Soleil deslumbra con “OVO” en el Palacio de los Deportes

Un ecosistema vibrante de acrobacias, color y emoción

El espectáculo regresa con una versión renovada, un universo de insectos, música y poesía visual

FOTOS CORTESÍA OCESA: JOSÉ JORGE CARREÓN

Bajo una cúpula que simula el cielo nocturno, el Palacio de los Deportes se convirtió en un bosque fantástico donde grillos, mariposas, arañas y escarabajos protagonizan una historia de amor, caos y transformación. Así arrancó el estreno de “OVO”, el espectáculo del Cirque du Soleil que regresó a la Ciudad de México este 12 de noviembre y permanecerá en cartelera hasta el 23 del mismo mes.

Creado originalmente en 2009 por la coreógrafa brasileña Deborah Colker, “OVO” (huevo, en portugués) ha recorrido más de 30 países y ha sido visto por más de 7 millones de personas. Esta nueva versión llega con escenografía renovada, música reorquestada y actos acrobáticos inéditos, reafirmando el compromiso del Cirque du Soleil con la innovación artística y la conexión emocional con el público.

Una historia de

amor entre insectos

La narrativa de “OVO” gira en torno a un misterioso huevo que aparece en medio de una comunidad de insectos, alterando su rutina y despertando la curiosidad de todos. La llegada de un insecto forastero y su encuentro con una mariquita encantadora desencadenan una historia de amor torpe y divertida, mientras el ecosistema entero se ve envuelto en una celebración de la vida.

Cada acto representa una especie distinta: los grillos saltan en trampolines verticales, las arañas desafían la gravedad en cuerdas suspendidas, las mariposas giran en el aire con telas acrobáticas, y las hormigas realizan malabares con frutas gigantes. Todo esto acompañado por una banda en vivo que interpreta una partitura original con influencias brasileñas, jazz y sonidos naturales.

Talento mexicano en

escena y tras bambalinas

Uno de los aspectos más emotivos del estreno fue la participación del mexicano Esteban Martínez, originario de la Ciudad de México, quien desde hace una década forma parte del equipo técnico del Cirque du Soleil. En “OVO”, Esteban es responsable de la automatización escénica, es decir, de que las plataformas móviles, redes de seguridad y elementos mecánicos funcionen con precisión milimétrica.

“Venir a casa como parte de un show como este siempre es muy gratificante. Y salir de tour representando a México afuera es un tremendo orgullo”, declaró Martínez.

Además, el elenco incluye artistas de Brasil, Argentina, Canadá, Francia, Japón y otros países, lo que convierte a “OVO” en una experiencia multicultural que celebra la diversidad a través del arte.

Funciones, boletos

y experiencia familiar

Las funciones se realizan todos los días en distintos horarios, con una duración total de 125 minutos, incluyendo un intermedio de 25 minutos. El espectáculo está diseñado para todas las edades, aunque los niños mayores de tres años deben contar con boleto propio. La venta de entradas se realiza a través de Ticketmaster y el sitio oficial del Cirque du Soleil, con precios que van desde los $690 hasta los $3,200 pesos, dependiendo de la zona.

Se recomienda llegar con al menos 45 minutos de anticipación, ya que el acceso está restringido a alimentos y bebidas externas, y se realizan revisiones de seguridad. En el lobby se pueden adquirir productos oficiales del espectáculo, como peluches, camisetas, programas de mano y artículos de colección.

Un mensaje

ecológico y poético

Más allá del despliegue técnico y visual, “OVO” transmite un mensaje profundo sobre la interconexión de los seres vivos, la belleza de lo diminuto y la importancia de la curiosidad. En un mundo donde los insectos suelen ser ignorados o temidos, el Cirque du Soleil los convierte en protagonistas de una historia que celebra la vida, el amor y la transformación.

“Es como ir a una fiesta donde todo es alegría, color y movimiento. Te vas con el corazón lleno”, comentó el acróbata argentino Ernesto Lea Plaza, quien interpreta a uno de los grillos saltarines.