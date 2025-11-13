Alerta la Condusef sobre los fraudes con promociones engañosas en este Buen Fin

Cinco días de descuentos

Recomienda a consumidores verificar la seguridad de las páginas web, evitar enlaces sospechosos y planificar compras

Con el inicio de la campaña de descuentos Buen Fin 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó a los consumidores que tengan planeado comprar por internet, verificar la seguridad de las páginas y enlaces para evitar fraudes electrónicos.

La campaña se lleva a cabo desde el 13 y hasta el 17 de noviembre. La principal característica es que miles de comercios ofrecerán descuentos, promociones y meses sin intereses en todo el país, pero la dependencia dio que “la mejor promoción es la que no pone en riesgo tu bolsillo”.

A la par de estas campañas, aumentan los intentos de fraudes financieros buscando obtener información personal o bancaria, por lo que la Condusef recomienda:

Desconfiar de correos, mensajes o llamadas en las que pidan datos personales o bancarios.

El banco nunca solicitará tus contraseñas, números de tarjeta o códigos por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.

Confirmar que la tienda sea oficial antes de pagar en línea.

Verificar que la dirección del sitio comience con “https://” y revisar que aparezca un candado de seguridad en la barra del navegador.

No hacer clic en enlaces sospechosos.

Si se reciben mensajes sobre cargos no reconocidos o promociones “demasiado buenas para ser verdad”, evitar abrirlos. Podrían dirigir a sitios fraudulentos.

Configurar contraseñas seguras y diferentes para cada aplicación o sitio.

Evitar compartirlas o guardarlas en lugares inseguros.

Proteger tus dispositivos.

Mantener actualizado el antivirus y tratar de evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas cuando se realicen compras en línea.

Las ofertas pueden convertirse en problema financiero

El sobreendeudamiento puede convertir las ofertas en un problema financiero, por lo que exhorta a la población a priorizar necesidades, evitar compras impulsivas y cuidar su capacidad de pago.

EBuen Fin incentiva la economía nacional, pero también representa una oportunidad para fortalecer la educación y responsabilidad financiera entre las y los consumidores, por lo que se invita a celebrar este aniversario con planeación, inteligencia y seguridad financiera.

La Condusef recomienda seguir estos consejos:

Planificar las compras y hacer una lista. Decidir con anticipación qué artículos se van a adquirir, en qué tiendas y con qué método de pago. Así se evitarán las compras impulsivas.

Definir un presupuesto y respétalo. Antes de usar la tarjeta de crédito o contratar meses sin intereses, establecer un tope máximo de gasto. Una buena regla es: “Hoy mi límite es X y no lo rebaso”.

Comparar precios y verificar el descuento real. Consultar distintas tiendas antes de decidir.

Evaluar la calidad y la vida útil del producto. Un precio bajo no siempre representa una buena compra.

Usar responsablemente los meses sin intereses (MSI).

– Asegurarse de poder cubrir los pagos futuros sin comprometer las finanzas. Sumar todas las mensualidades para confirmar que se podrá cubrirlas sin afectar otros gastos.

Asimismo, exhortó a hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito, monitorear los movimientos y activar alertas para detectar cargos no reconocidos, ya que este tema es una de las quejas más recurrentes ante Condusef no solo en esta temporada.

16 mil policías vigilarán comercios en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que a partir de ayer jueves 13 y hasta el 17 de noviembre, se desplegó un operativo especial con 16 mil policías para garantizar la seguridad, la vigilancia y la vialidad durante el Buen Fin 2025 en las 16 alcaldías de la capital mexicana.

Participan elementos de proximidad, tránsito, auxiliar, bancaria e industrial, quienes contarán con 780 unidades, 40 motocicletas, 5 grúas y un helicóptero Cóndor para atender cualquier emergencia.

Seguridad en centros comerciales y transporte

Los policías estarán apostados en los principales puntos de concentración de personas y comercios que ofrecen promociones del Buen Fin, entre ellos:

Plazas y centros comerciales

Zonas turísticas y corredores gastronómicos

Bancos y cajeros automáticos

Áreas recreativas

Transporte público: Metro, Metrobús, Trolebús y CETRAM

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

La SSC detalló que el C2 y C5 mantendrán monitoreo permanente para atender reportes de emergencia y prevenir ilícitos. Además, el personal de tránsito realizará ajustes viales y desvíos para evitar congestionamientos en zonas con alta afluencia.