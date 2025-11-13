Sectur: apertura de accesos públicos a playas en Parque del Jaguar en Tulum. Q. Roo

Compromiso por un turismo inclusivo

Justicia social para habitantes del destino caribeño y para visitantes nacionales y extranjeros

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabezaron la apertura de dos accesos públicos a las playas de Tulum, ubicadas dentro del Parque del Jaguar.

“Hoy es un día histórico para todas y para todos los mexicanos. Por instrucciones de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, queremos que todos gocen de nuestras playas. Hoy estamos habilitando dos accesos, por los cuales van a poder ingresar todos los días, 365 días del año, extranjeros, nacionales y residentes de Quintana Roo a las playas.”, afirmó Rodríguez Zamora.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que el Parque del Jaguar es un verdadero tesoro natural del Caribe mexicano, hogar de una gran diversidad de flora y fauna, así como de especies emblemáticas que deben ser protegidas.

Explicó que en su interior se ubican cuatro playas públicas que ya están disponibles para el disfrute de las y los visitantes, quienes deberán respetar los lineamientos establecidos al tratarse de un Área Natural Protegida.

Rodríguez Zamora explicó que, además de los accesos públicos dentro del Parque Jaguar, se instalaron puntos de información y señalética turística, así como un código QR en la taquilla que permitirá identificar a los prestadores oficiales de servicios turísticos, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura y ordenada a los visitantes.

Señaló que esta medida busca fortalecer la coordinación entre autoridades, operadores y turistas para mantener la conservación del Área Natural Protegida y asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme al reglamento establecido.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama precisó que el acceso tradicional, el más sentido, el que habían pedido los y las tulumnenses, está abierto a partir del día de hoy, porque es un derecho, no un privilegio, y de manera gratuita.

Sin embargo, dejó muy claro que este acceso tradicional, que es el que conoce todo el mundo, tendrá dos opciones: quien quiera ir a la playa se va directo, y quien desee ingresar al Parque del Jaguar pasará a la taquilla para disfrutar de una nueva experiencia.

Durante el recorrido, las autoridades recordaron que, además de estos accesos dentro del Parque del Jaguar, se habilitaron dos nuevos accesos públicos en la zona hotelera de Tulum, ubicados en el kilómetro 4.4 (Playa Conchitas) y en el kilómetro 5.5 (Playa del Pueblo).

Asimismo, se anunció la instalación de nueva señalética informativa para orientar a los visitantes hacia las playas públicas y los servicios del Parque Jaguar, reforzando la seguridad y la conservación del entorno natural.

En el evento participaron también el director del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra; así como autoridades federales, estatales y municipales.