El Seguro Social fomenta el envejecimiento saludable con el programa Turismo Social

Abierto a personas mayores de 60 años

El programa Turismo Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una estrategia para fomentar el envejecimiento saludable y activo en personas mayores de 60 años. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, el estado de salud y la capacidad funcional a través de la promoción de la salud, la convivencia y la participación plena.

La doctora Magdalena Castro Onofre, titular de la Coordinación de Bienestar del IMSS, destacó que el Instituto organiza este evento con hasta siete visitas en sus cuatro sedes principales: los Centros Vacacionales Malintzi y La Trinidad, en Tlaxcala; Atlixco-Metepec, en Puebla; y Oaxtepec, en Morelos.

Destacó que los adultos mayores son pilares de la familia que han entregado años de trabajo y experiencia, por lo cual merecen contar con espacios y actividades recreativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y salud mental.

Agregó que el IMSS también ha creado el Turismo de Respiro, una especialidad del programa de Turismo Social, pensando en adultos mayores con dependencia leve y moderada y en sus cuidadores.

La doctora Castro Onofre explicó que estos espacios recreativos ofrecen a las personas adultas mayores unos días de descanso con atención profesional y actividades de salud física y mental en los Centros Vacacionales. Simultáneamente, sus cuidadores tienen la oportunidad de darse un respiro temporalmente de sus responsabilidades y recibir capacitaciones dinámicas y versátiles en técnicas de autocuidado que coadyuban en su desempeño.

También se les ofrecen los Cursos CLIMSS, los cuales son talleres gratuitos virtuales y presenciales que brindan capacitación para el cuidado de adultos mayores.

«El turismo es un elemento esencial de la sociedad, representa una forma de convivencia, integración y bienestar, además de ser un indicador de calidad de vida», afirmó la doctora Castro Onofre.

Turismo Social nace en el 2021 y hasta septiembre de 2025, ha beneficiado a 5,524 personas mayores que se han inscrito. El programa se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), que también ha realizado este evento en lugares como Ixtapa o Sinaloa.

Los interesados no requieren ser derechohabiente del IMSS para participar. Pueden obtener información en las Unidades Operativas de Bienestar Social, como los Centros de Seguridad Social, Unidades Deportivas y los Centros de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM). Para asistir, deberán gestionar su transporte, el hospedaje (con un 30% de descuento en el Centro Vacacional) y alimentación; y tendrán la opción de llegar en grupo por autobús o de manera individual.

Del 2 al 5 de noviembre se realizó la séptima edición de Turismo Social y la segunda de Turismo de Respiro en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, con una asistencia cercana a los mil 200 participantes. Durante cuatro días, los visitantes disfrutaron del Torneo de Cachibol, senderismo, caminata, yoga, zumbIMSS, higiene de columna, acuaerobics, talleres de juegos de destreza, deportes y detecciones de salud en los módulos PrevenIMSS.