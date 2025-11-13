EUGENIA OROZCO ESTRENA EXPOSICION “DISRUPCION”

EN BOLSA MEXICANA DE VALORES EN CDMX

-Del 27 de noviembre al 18 de enero

-Presenta sus mejores obras

-Entrada gratuita

La artista y maestra en artes plásticas Eugenia Orozco, presenta su más reciente exposición titulada “Disrupción” en la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México a partir del 27 de noviembre hasta el 18 de enero de 2026, siendo la entrada gratuita.

Está integrada por diversos óleos de gran formato que invitan a reflexionar sobre los puntos de inflexión de la humanidad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Orozco ha desarrollado un propio lenguaje pictórico, donde confluyen la historia, la ciencia y la espiritualidad en una visión atemporal del ser humano.

Con títulos como “Realidad atrapada”, “Memorias del agua” y “Quien mueve los hilos”, la exhibición “Disrupción”, no se plantea como un momento caótico, si no como un tránsito luminoso: un umbral entre eras, donde el pasado y el futuro se entrelazan para gestar nuevas formas de conciencia. En sus lienzos, figuras medievales conviven con arquitecturas futuristas, jinetes simbólicos y paisajes que emergen entre la memoria y la profecía.

La maestra Eugenia Orozco se formó e inspiró en grandes maestros del arte como Tiburcio Ortiz, Manuel Guille, Gabriel Macotela, Teresa del Conde y Georganne González, su carrera se ha caracterizado por una sólida base técnica y un espíritu incansable de búsqueda creativa.

En 1991 fundó su propio taller de arte, espacio que aún dirige el día de hoy y donde comparte su conocimiento a través de clases de dibujo anatómico de la figura humana, pintura técnica del color, grabado y un enfoque innovador al que ha denominado “Arte en consciencia”.

Su trabajo artístico es el resultado de una exploración constante entre lo figurativo y lo abstracto. La maestra Orozco se distingue por su pintura, aunque en ocasiones explora la escultura en pequeños y grandes formatos con resultados espectaculares. Ha alcanzado un lenguaje propio caracterizado por el refinamiento técnico y el equilibrio estético. Su proceso creativo se alimenta de las voces de su subconsciente que guían la temática de sus obras como una evolución orgánica y emocional.

Cuenta con más de 120 exposiciones en todo el mundo, incluyendo América¸ Europa, Asia y Africa. Su obra ha resonado en distintos contextos culturales, consolidándola como una artista con visión universal y una sensibilidad única.

La muestra “Disrupción”, se podrá visitar en MUBO, en la Bolsa Mexicana de Valores en Reforma 255, en Ciudad de México del 27 de noviembre de este año al 18 de enero de 2026, en donde propone una mirada sensible sobre el renacimiento que surge después de toda una transformación. El horario es de lunes a viernes de 10 am a 18 hrs , sábado cerrado y el domingo de 10 am a 15 hrs.