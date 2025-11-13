Fin a los abusos en cobros por tarjetas bancarias

Adiós a las letras chiquitas

Prohibidos los cargos indebidos, las comisiones ocultas y la emisión no solicitada de plásticos

Con el fin de proteger los derechos de 40 millones de usuarios del sistema bancario y evitar prácticas abusivas, fue aprobada en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con la cual se prohíben los cobros indebidos, las comisiones ocultas y la emisión no solicitada de tarjetas bancarias.

Con esta modificación, las instituciones financieras ya no podrán emitir tarjetas de crédito o débito sin consentimiento expreso, ni cobrar anualidades, comisiones o cargos por productos que no hayan sido solicitados o aceptados formalmente por el cliente.

La reforma, que fue avalada por unanimidad, también establece que toda información sobre costos y condiciones deberá ser clara, veraz y accesible, en cumplimiento con los principios de transparencia y buena fe.

“Muchas instituciones envían tarjetas sin haber sido solicitadas y luego cobran anualidades o intereses por no pagarlas, afectando incluso el historial crediticio de los usuarios”, explicó el diputado Ricardo Monreal en tribuna.

Cuando se cumple un año, “les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad. Y al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o ejercer algún derecho de inclusión financiera”.

Por tal razón, entre las modificaciones a la ley está que los bancos y entidades comerciales “no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario”.

La reforma también beneficia a los consumidores al garantizarles el derecho a cancelar tarjetas sin penalización ni costos ocultos. Los bancos deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales -incluyendo aplicaciones móviles y banca en línea- que permitan el bloqueo inmediato del plástico y la cancelación definitiva en un máximo de tres días hábiles.

Además, cualquier intento de cobrar por el trámite, imponer comisiones o afectar el historial crediticio del usuario estará prohibido expresamente. Las instituciones deberán entregar comprobantes físicos o digitales de la cancelación y reembolsar cualquier cobro indebido en un plazo máximo de cinco días hábiles.

“Si un consumidor decide cancelar su tarjeta, el banco deberá hacerlo sin retrasos, sin cobros y sin obstáculos. El proceso será gratuito, rápido y verificable”, subraya el dictamen aprobado.

“Esta reforma protege la economía familiar y devuelve la confianza en los servicios financieros. Ningún usuario deberá pagar por algo que nunca pidió”, señaló Monreal.

Condusef y Profeco deberán hacer valer la ley

La vigilancia del cumplimiento recaerá en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para las entidades bancarias, y en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el caso de emisores comerciales. Ambas instituciones podrán aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Según datos de la Condusef, el año pasado se recibieron más de 251 mil reclamaciones relacionadas con tarjetas y créditos personales en el país. Las principales quejas provinieron de cargos no reconocidos, comisiones indebidas y dificultades para cancelar servicios. De ese total, siete mil 594 casos correspondieron a cancelaciones no atendidas o ignoradas, lo que convirtió a este problema en la séptima causa más frecuente de reclamación en el país.

Con esta reforma, se pretende equilibrar la relación entre bancos y consumidores, otorgando herramientas efectivas para defender sus derechos y prevenir abusos que afectan directamente los bolsillos de las familias mexicanas.

El dictamen aprobado fue turnado al Senado de la República para continuar su proceso legislativo y, de ser ratificado, entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pagar el mínimo, la forma más rápida de endeudarte

Las tarjetas de crédito pueden ser un gran aliado en el manejo de tus finanzas personales. Sin embargo, también tienen el potencial de convertirse en un verdadero dolor de cabeza si gastas como rico y sólo te dedicas a pagar el mínimo requerido por la institución financiera.

“La forma más rápida de caer en deuda es pagando el mínimo de tu tarjeta”, dice Digitt, empresa mexicana de financiamiento.

Datos del Banco de México (Banxico) dan cuenta que, de una muestra representativa de plásticos bancarios y no bancarios, 42% es cliente no totalero, es decir, no liquida todo lo que factura al mes y termina por “acarrear una deuda”, por lo que paga intereses a la entidad financiera que le autorizó el crédito.

De ese universo, 5.9% no efectuó ni el pago mínimo exigido; 23.8% abonó el mínimo y 70.4% depositó más que el mínimo; es decir, 30% pagará mayores intereses y, además, en algunos casos, comisiones por impagos.

El problema es que una proporción importante (13.9%) genera intereses y desconoce cuál es la tasa que le cobran.

“El negocio de los bancos es cobrar intereses (…). Así, tienen a la gente endeudada, enganchada de un producto que llega a cobrarles hasta 150% anual y esta deuda se puede extender por años, sin que las personas vean la salida”, comenta Luis Rubén Chávez, CEO de la plataforma de préstamos en línea.

En algunos casos, los intereses son tan altos que representan más de 50% de la deuda total que deben pagar los usuarios a la entidad financiera.