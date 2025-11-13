Zarza Delgado toma protesta a María Elena Torres, presidenta de la Fundación UAEMéx

Destaca por su actividad en las industrias química y robótica, cuyo equipo de altruismo, permitirá dinamizar el apoyo, primordialmente, de la comunidad estudiantil

Toluca, Méx.- Ustedes son el ejemplo de que la educación transforma vidas y fortalece el desarrollo del país, por lo que en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) encontrarán una institución que trabaja para fortalecer la vinculación con sectores estratégicos de nuestra entidad, aseveró la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, durante la Asamblea General de Asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Durante esta sesión, la rectora y presidenta honoraria de esta organización tomó protesta y realizó entrega de nombramientos a integrantes del Consejo Directivo, Comisión de Vigilancia y nuevos asociados en número.

Acompañada de integrantes del gabinete universitario, Zarza Delgado comentó que la Transformación Universitaria implica poner en el centro a las personas que la integran para la construcción de una UAEMéx cercana, incluyente y progresista, razón por la cual el trabajo colaborativo con esta fundación es un ejemplo de solidaridad y reconocimiento de los valores institucionales.

Resaltó que en esta nueva administración, la Fundación UAEMéx recibirá a María Elena Torres Jiménez, su primera mujer presidenta, quien destaca por su actividad en las industrias química y robótica, cuyo equipo de altruismo y generosidad, permitirá dinamizar el apoyo, primordialmente, de la comunidad estudiantil.

La rectora destacó que con 55 espacios académicos y presencia en 26 municipios del Estado de México, la Máxima Casa de Estudios mexiquense es la institución de educación pública con mayor presencia e incidencia estatal, cuyo dinamismo se ve reflejado en una comunidad de cerca de 130 integrantes, por lo que les invitó a confiar y renovar el sentido colaborativo por las juventudes auriverdes.

Por su parte, Torres Jiménez comentó que ser parte de esta gran labor representa una enorme responsabilidad para continuar sirviendo a la comunidad universitaria y al país, pues durante 22 años la Fundación UAEMéx ha sido un ejemplo de compromiso social, que ha brindado grandes oportunidades al estudiantado, dignificando su esfuerzo y trabajo diario.