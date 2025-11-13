Universitarios promueven donación de cabello para elaborar pelucas oncológicas

Toluca, Méx.- Con el propósito de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de donar cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, la Organización Estudiantil en Pro de la Salud (OEPSA) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó el Trenzatón 2025 en la Facultad de Economía.

La oficial local de Intercambios de Investigación de OEPSA, Cynthia Rangel Sánchez, explicó que esta iniciativa, realizada en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), busca fomentar la donación de cabello como un acto de solidaridad hacia las personas que enfrentan el cáncer en la entidad.

“En muchas ocasiones queremos donar nuestro cabello, pero no sabemos cómo hacerlo. Realizar esta actividad en Ciudad Universitaria nos permitió llegar a más personas, ya que ver a otros donar motiva y genera una cadena de empatía”, señaló Rangel Sánchez.

La representante estudiantil destacó que la relevancia de donar cabello no radica únicamente en la confección de pelucas oncológicas, sino en el impacto emocional que tienen en los pacientes.

“Recibir una peluca ayuda a fortalecer la autoestima y mejora la calidad de vida de quienes atraviesan tratamientos oncológicos”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que en muchas ocasiones no se logra reunir suficiente cabello para elaborar las pelucas, por lo que promover este tipo de jornadas contribuye a vencer el miedo a donar y a reconocer el valor de este gesto solidario.

Rangel Sánchez añadió que OEPSA UAEMéx busca acercar el cuidado de la salud al estudiantado desde una visión más humana de la medicina, basada en la solidaridad y el bienestar colectivo. En ese sentido, el Trenzatón también tuvo como propósito fortalecer la empatía hacia los pacientes oncológicos, poniendo en el centro su bienestar físico, mental y social.

Además de la colecta de cabello, la jornada incluyó servicios preventivos de salud sexual y reproductiva, actividades de educación para prácticas sexuales seguras e informadas, pruebas rápidas de VIH, atención en salud mental y un módulo de vacunación.