Conagua avanza en el Plan Integral para Zona Oriente del Edomex

Mejoramientos de las condiciones hídricas

En 2025 se aplicaron casi 2 mil 600 millones de pesos a 137 acciones

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avanza en la ejecución de las obras del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, uno de los proyectos estratégicos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar las condiciones hídricas en las regiones más vulnerables del país.

Como parte de este plan, Conagua lleva a cabo diversas obras que se prevé concluir en 2028, para beneficiar a más de 6.4 millones de habitantes de 10 municipios del Estado de México, con una inversión total estimada en 7 mil 400 millones de pesos.

De esa inversión, en 2025 se aplicaron casi 2 mil 600 millones de pesos a 137 acciones en materia de agua potable y de drenaje.

La colaboración estrecha entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los 10 municipios mexiquenses que integran este plan maestro es fundamental para lograr un desarrollo integral, que se refleje en una mejora significativa en las condiciones de vida de sus habitantes.

Entre las obras destacadas en Ecatepec de Morelos, se encuentran los trabajos en 18 pozos, que permitirán recuperar un caudal de 339 litros por segundo (l/s). Además, se rehabilitarán 7 cárcamos de bombeo para disminuir el riesgo de inundaciones.

En Chalco, destacan las obras concluidas correspondientes a la primera etapa del colector Chalco y las obras complementarias de drenaje. También se han realizado trabajos de mantenimiento en los ríos San Rafael, Ameca y de la Compañía.

En Nezahualcóyotl, se intervinieron 9 pozos, con una recuperación total de 325 l/s, y se realizó el mantenimiento a cinco cárcamos de bombeo. En Chimalhuacán sobresalen la perforación de tres pozos, con una recuperación de 120 l/s, y el mantenimiento al dren Chimalhuacán II y al río de la Compañía.

En Ixtapaluca, se está trabajando en cinco pozos, con una recuperación de 120 l/s, así como la construcción del emisor y del drenaje pluvial. En Chicoloapan se mantienen trabajos en dos pozos, con una recuperación de 55 l/s y la rehabilitación de dos cárcamos de bombeo más.

En La Paz, se perforaron dos pozos, con una recuperación de 80 l/s, y se llevó a cabo el mantenimiento en dos cárcamos de bombeo. En Tlalnepantla sobresale la intervención de cinco pozos, con una recuperación de 100 l/s, y el mantenimiento a ocho cárcamos de bombeo. En Valle de Chalco se realizan trabajos en tres pozos, con una recuperación de 100 l/s, y la rehabilitación de diez cárcamos. En Texcoco destaca el mantenimiento a tres cárcamos.

En los 10 municipios incluidos en el plan, se continúan acciones coordinadas en materia de agua potable y drenaje, principalmente, en seguimiento a las instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de invertir en materia de infraestructura, en el marco del Plan Nacional Hídrico.

Con estas acciones, Conagua reitera el compromiso del Gobierno de México de llevar a cabo medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, pues las obras incluidas en este plan permitirán que la zona oriente del Valle de México esté en mejores condiciones hidráulicas para afrontar las lluvias cada vez más abundantes.