Se invertirá mil 885 mdp este año en pavimentación carretera, anuncia la SICT

En 16 estados

El gobierno federal, con 30 trenes de pavimentación, atenderá este año cerca de 200 kilómetros de carreteras en 16 estados, con una inversión de mil 885 millones de pesos. En 2026, adquirirá otros 10 trenes más “para cubrir a todos los estados”, indicó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), Jesús Esteva.

Indicó que cada tren puede intervenir 300 kilómetros anuales, por lo cual “con diez trenes estamos hablando de 3 mil kilómetros, lo que es una cantidad considerable”.

A nivel nacional, la SICT ya tiene sus primeros 10 trenes, de los cuales dos se utilizan en el estado de México; el resto en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero Jalisco, y Veracruz.

Otros diez trenes -entre noviembre y diciembre- serán nuevamente para oriente del estado de México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz; y los últimos 10 trenes también para estado de México, además de Morelos, Michoacán, Zacatecas Coahuila, Tabasco y Guanajuato.

El próximo año se adquirirá otro bloque para tener un tren de pavimentación en cada estado, señaló el funcionario.

Repavimentación en Edomex

Como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, entregó tres trenes de pavimentación a los municipios de Ixtapaluca, La Paz y Texcoco.

El titular de la SICT y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dieron el banderazo de salida a los trenes que se suman a los ya entregados a los municipios de Nezahualcóyotl, Chicoloapan y Ecatepec.

Serán 10 trenes de pavimentación los que se entregarán al Estado de México, lo que representa una inversión de 500 millones de pesos; además se erogarán 600 mdp más para asfalto y operación de los equipos entre 2025 y 2027, de los cuales 102 mdp se ejercerán este año.

Los trenes de pavimentación cuentan con una fresadora para tritura de la carpeta asfáltica, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento (Finisher) y compactador neumático.

Esteva Medina explicó que para la operación de la maquinaria se capacitó a 15 personas por cada uno de los 10 municipio a fin de atender de manera inmediata el requerimiento para la conservación de las carreteras.

El funcionario federal anunció que el próximo 10 de diciembre se entregará maquinaria a Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco, para cumplir con la meta prevista para este año.

Con los trenes de pavimentación se trabajará en 315 kilómetros de carreteras en el Estado de México.

En Ecatepec se tiene previsto intervenir 73 km; en Chalco, 10 km; en Chicoloapan, 39 km; en Chimalhuacán, 47 km; en Ixtapaluca, 23 km; en La Paz, 23 km; en Nezahualcóyotl, 60 km; en Texcoco, 35 km; en Tlalnepantla, 22 km, y en Valle de Chalco, 13 km.