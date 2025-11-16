La UAEMéx fomenta expresión oral, pensamiento crítico y sentido de identidad

Con Concurso Universitario Estudiantil de Oratoria

Toluca, Méx.- Con la participación de alumnas y alumnos de cinco centros universitarios y 11 organismos académicos, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó el Concurso Universitario Estudiantil de Oratoria sobre Valores, Símbolos e Historia 2025, dirigido a estudiantado de nivel superior.

En el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” del Edificio Administrativo, la titular de la Dirección de Identidad Universitaria, Lidia Alejandra González Becerril, y el jurado conformado por los distinguidos oradores Arturo Vega Núñez, Fernando Juárez Dávila y José Alberto Martínez Guadarrama, así como los cronistas universitarios Federico Martínez Gómez y Jesús Josué Severo Sánchez, fueron testigos de la expresión oral, el pensamiento crítico y sentido de identidad universitaria de las y los participantes.

El estudiantado mostró gran interés en esta convocatoria, pues participaron integrantes de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Conducta, Contaduría y Administración, Derecho, Economía, Enfermería y Obstetricia, Ingeniería, Lenguas, Odontología, Química y Arquitectura y Diseño.

Asimismo, el Concurso contó con la participación de los centros universitarios UAEM Atlacomulco, Ecatepec, Texcoco, Valle de México y Tianguistenco, quienes compartieron, con su actuación, los valores, símbolos e historia de la Autónoma mexiquense.

Durante la primera fase del concurso, las y los estudiantes declamaron un tema libre con una duración de seis minutos, seleccionando a 12 integrantes que pasarían a la segunda fase, durante la cual, fueron sorteados con un tema especificado en la convocatoria, con una participación de seis minutos.

Finalmente, en la tercera fase del Concurso Universitario Estudiantil de Oratoria sobre Valores, Símbolos e Historia 2025, el jurado calificador dictaminó que el y las ganadoras de primero, segundo y tercer lugar fueron: Víctor Guadarrama Armeaga, adscrito a la Facultad de Derecho; María Fernanda Dávila Gutiérrez, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, y Perla Karime Peña Benítez, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, respectivamente.