Profesora de la UAEMéx ganó Concurso Nacional de Cuentos que Inspiran a Futuras Científicas 2025

Toluca, Méx.- Con la convicción de que la literatura y la ciencia pueden encontrarse para despertar la curiosidad y el asombro, Marlen García Meza, profesora de la Licenciatura en Nutrición y responsable del Comité de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), obtuvo el primer lugar en el Primer Concurso Nacional de Cuentos que Inspiran a Futuras Científicas 2025.

El certamen, convocado por el Comité Nacional STEM del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de México (UTyP), buscó fomentar el interés de las niñas por las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) mediante relatos infantiles que promuevan el empoderamiento y la vocación científica desde edades tempranas.

García Meza participó con el cuento “La máquina del tiempo”, una historia protagonizada por Elena, una niña apasionada por las matemáticas y la ciencia que viaja a través del tiempo para conocer a mujeres que cambiaron la historia, como Hipatia de Alejandría y Marie Curie. Inspirada por sus ejemplos, la protagonista descubre que la ciencia no tiene género y que los sueños pueden hacerse realidad con perseverancia.

“Conocí la convocatoria en medio de un periodo de duelo y reflexión personal. Después de la pérdida de mi abuela sentí que debía retomar la escritura, algo que me ha acompañado desde niña. Este concurso encendió nuevamente esa chispa y me permitió transformar la nostalgia en inspiración”, compartió la académica.

Como parte del reconocimiento, el cuento será incluido en una antología digital nacional que el Comité Nacional STEM UTyP publicará en 2026. Esta colección se difundirá en escuelas y comunidades educativas de todo el país, con el propósito de acercar la literatura y la ciencia a niñas y jóvenes.

“Escribí este cuento pensando en mis hijas, pero también en todas las mujeres que puedan verse reflejadas y motivadas a seguir sus propios sueños. Escribir me permitió dejar un legado para las nuevas generaciones y demostrar que la imaginación no tiene límites”, agregó García Meza.

Al finalizar, la profesora invitó a la comunidad universitaria y al público en general a compartir sus historias: “No tengan miedo de soltar la mano y dejar que las ideas fluyan. Escribir es un acto de libertad y de creación, donde cualquier historia puede inspirar a alguien más.”