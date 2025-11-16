Solo el 15% de mexicanos identifica la violencia de género

Falta de concientización

La mayoría considera que por miedo las mujeres no denuncian agresiones

En México, siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, pero solo el 15% de la población sabe cómo identificarla, nombrarla o actuar frente a ella, de acuerdo con el Índice de Concientización sobre Violencia de Género realizado por la Fundación Instituto Natura y Avon.

Esta investigación busca medir el nivel de concienciación de la sociedad sobre la violencia de género, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre.

El índice reveló que apenas un 15% de los mexicanos alcanzan “niveles muy altos o altos de concientización”, mientras que un 41% registra niveles medios y bajos, y un 43% muy bajos o nulos.

“Si no nombramos la violencia, la perpetuamos. Este índice confirma lo que vivimos todos los días: una sociedad emocionalmente despierta, pero que no confía en las instituciones”, declaró la directora de Fundación Instituto Natura, Silvia Ojeda, en un comunicado.

El estudio también encontró que un 13% de la población ignora los tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, familiar o económica.

30% de los mexicanos desconocen leyes contra la violencia de género

Además, el 65% de los mexicanos considera que las mujeres no denuncian por miedo, y que el 30% no conoce ninguna ley de protección hacia mujeres y niñas.

La activista Olimpia Coral Melo advirtió que dicho nivel de desconocimiento de las leyes es “una alerta”.

“No se puede defender lo que no se conoce. Que el 30% de las personas -tanto hombres como mujeres- no conozca las leyes que los protegen es una alerta”, expuso la defensora de espacios digitales libres de violencia.

Por otro lado, el índice también reveló que cuando las mujeres logran identificar que viven violencia, el reconocimiento del problema sube del 54 al 86%.

La muestra representativa del estudio fue de 2,212 personas encuestadas, con un nivel de confianza del 95%.

“Este índice no es un cierre. Es el punto de partida de una conversación nacional que debe mantenerse viva más allá de noviembre”, concluyó el comunicado.

Más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años vivieron al menos un tipo de violencia, como psicológica (52%), sexual (48%) o física (35%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Buscan homologar leyes en la materia

Las Comisiones para la Igualdad de Género del Congreso de la Unión se reunieron con las presidentas de las Comisiones para la Igualdad de Género de los Congresos Estatales y representantes de los Poderes Ejecutivos de los estados, con la intención de impulsar y homologar leyes a favor de la no violencia contra las mujeres y el respeto a sus derechos y garantías.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que está reunión es la “alianza de Xicoténcatl”, por ser de mujeres y hombres que han luchado y luchan desde diferentes frentes, para plasmar en las diferentes leyes del país lo que significa el delito grave del acoso sexual.

Al inaugurar la reunión, afirmó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, y determina la obligación del Estado para garantizar el gozo y ejercicio de la igualdad sustantiva, la cual no ha sido una concesión gratuita, sino el resultado de la lucha histórica de mujeres valientes.

Castillo Juárez recordó que el 15 de noviembre se cumple un año de la publicación de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que garantiza el derecho a una vida libre de violencia con deberes reforzados de protección estatal y la implementación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

En la reunión efectuada en la antigua Casona de Xicoténcatl, reafirmó el compromiso del Senado de la República para construir la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia, pues con la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se confirma que en México es tiempo de mujeres, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), aproximadamente en el país hay 68.1 millones de mujeres, es decir, el 51.1 por ciento de la población total.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, al destacar la importancia de armonizar las leyes de alcance nacional con la legislación local, planteó la instalación de una mesa permanente a fin de discutir, construir y eventualmente aprobar leyes acordes a los estándares constitucionales e internacionales.

El objetivo, subrayó, es que las leyes en materia de igualdad sustantiva estén homologadas en todo el país, porque los derechos humanos son universales, imprescriptibles e inalienables; entonces, no es posible que se trate de manera distinta a una mujer en función del lugar en donde se encuentre.