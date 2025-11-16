No hay forma de ocultar ni tergiversar la indignación y el reclamo popular

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Sin duda, el sábado se cruzó la línea y quedó en claro que la generación Z, sumado a otros importantes segmentos sociales pueden liberar su indignación y hartazgo a la violencia del régimen, con igual violencia.

Este sábado, todos elementos y argucias usados por el oficialismo para inhibir e intentar desvirtuar la multitudinaria y poderosa movilización convocada por la generación Z -a la que se sumaron otros muchos segmentos sociales- se les revirtieron al gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T de Andrés Manuel López Obrador y Morena y evidenciaron su enorme debilidad.

El carácter autoritario, intolerante, antidemocrático del régimen chavista-castrista en construcción en México por el gobierno Sheinbaum-AMLO, fue crudamente mostrado ante todo el mundo.

Por sobre la confrontación entre el ya ampliamente conocido grupo de negro de anarcos -que ha sido utilizado hasta la saciedad por el mismo régimen para reventar y desvirtuar marchas y movimientos de reclamo-, al que ahora sí se sumaron muchos jóvenes contra la policía antimotines y grupos paramilitares, en esta ocasión lo importante es la batalla sin cuartel desatada por el oficialismo a través del área de Pepe Merino y los enclaves de la generación Z, y la oposición y otros muchos de la sociedad civil, por el predominio de la narrativa en redes digitales.

Mientras el área de Merino, de control y represión digital, y el discurso de su jefa, Claudia Sheinbaum, insisten por todos sus medios en que la movilización de la generación Z fue realmente un embate orquestado y promovido con millones de bots y de dólares por neoliberales ultraderechistas para provocar la represión policiaca contra la violencia y vandalismo, para los promotores de la marcha fue la muestra de que la sociedad mexicana está harta de vivir en la inseguridad y la violencia generadas por la 4T.

Los hechos dejaron en claro que en México hay ya tanta indignación y hartazgo, que los jóvenes, y no tan jóvenes, igual pueden cruzar la calle y sumarse a la violencia (¡cuidado con eso!), mientras el gobierno de Sheinbaum y en el de Brugada evidenciaron vulnerabilidad debido a una ingobernabilidad que pega directo en la percepción al interior y exterior de México.

Ahí quedan los videos y fotos de los hechos en el Zócalo que le dieron la vuelta a México y en el mundo, y que además sumaron las imágenes de las marchas simultáneas en, afirman, unas 50 ciudades de varios estados, con sus demandas locales, regionales, para coincidir en el grito reiterado de: ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Morena!, ¡Fuera la 4T!

Una expresión de indignación y hartazgo que no sólo retumbó en Palacio Nacional y Palenque, sino en Washington, donde seguramente Trump y su poderoso sector de inteligencia militar y político ven que hay suficiente base social para endurecer sus posibles intervenciones o acciones administrativas y de presión más directas en México y contra la administración de Sheinbaum y la 4T de AMLO…

En este escenario cuenta que la presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó en Palacio para ver y atender desde ahí los reclamos de la marcha y, desde Tabasco, a donde se fue a cumplir una gira intrascendente, afirmó que había muy pocos jóvenes en la marcha, mientras videos grabados desde drones y circulados en redes sociales mostraban una asistencia en la CDMX de quizá unos 300 o 400 mil que llenaba no sólo gran parte de el Zócalo, sino de las avenidas 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Ese gran flujo informativo digital ciudadano mostró otras muchas marchas, igualmente muy numerosas de la Generación Z y de otros segmentos sociales, en ciudades como Mexicali, Toluca, Veracruz, Uruapan, Morelia, Mérida, Guadalajara, Monterrey y decenas más donde el grito de repudio al gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T de AMLO fue unánime.

Desde el 68 no había ocurrido lo de este sábado

Los hechos indican que la presidenta Claudia Sheinbaum y su entorno – fuerzas armadas, área de Gobernación, partido Morena, sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados, sus más de 20 gobernadores, sus alcaldías y Congresos locales-, todo lo que se podría resumir como la 4T, están frente a un escenario de convulsión política y social que surge del seno de los más jóvenes del país.

Algo que no había ocurrido con tal determinación y fuerza desde el movimiento del 68, como la mostrada el sábado, y que se debe entender como un primer reclamo que ya salió y tomó las calles y plazas de México.

Los intentos de la mandataria y su aparato mediático oficialista, de represión digital, no impactaron la asistencia que, insisto, solo en la CDMX sumó los quizá 300 o 400 mil asistentes o más. Y que con el resto del país podría haber sumado posiblemente el millón de inconformes.

No se necesita ser sociólogo experimentado, politólogo o avezado analista para entender que lo que viene puede derivar en algo muy grave para el futuro del país. Y mucho más si a esto se suma el ineludible y cada vez más poderoso elemento Trump.

Pero sobre todo por la creciente inestabilidad interna, llena de asesinatos, ejecuciones y desapariciones -a lo que se suma ahora el asesinato creciente de alcaldes opositores-, progresiva deuda gubernamental, crisis económica e imposición de reformas constitucionales que se aprueban sin ton ni son, a punta del agandalle legislativo, reformas mediante las cuales ya se han eliminado todos los contrapesos al Ejecutivo, y dejado sin Estado de derecho, en grave riesgo a la libertad de expresión, y sin democracia a México, con la eliminación del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

Por ahí va esto…

