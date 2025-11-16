El antídoto de Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El gobierno federal intentó vacunarse contra las protestas en su contra y sembrar la idea de que se trataba de una conjura de la derecha.

Quiso de esa forma desalentar la participación de miles de ciudadanos que habían sido convocados por las redes sociales.

Nadie conocía la magnitud de la participación, la que evidentemente creció por los ataques recibidos desde Palacio Nacional sobre el evento.

Hacía mucho tiempo que una convocatoria a una manifestación o marcha no era censurada desde las más altas esferas del poder político.

Se buscó con lupa los nombres de los convocantes y se repartió acusaciones contra los que se creyó responsables, tanto del lado político, empresarial y social.

Jamás se pensó en la posible bondad de la convocatoria y se llegó hasta pensar en una escalada de violencia.

Claro que el gobierno federal sabe que las cosas no marchan bien, que existen reclamos en su contra y que una convocatoria de este tipo pudiera ser la mecha que enciende la pólvora.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la convocatoria no tenía nada que ver con el propósito de una movilización legítima, sino que provenía de una agitación de la derecha.

Es una realidad que la convocatoria que al principio no fue tomada mucho en cuenta, creció con las descalificaciones políticas y se sumaron masivamente a ella, políticos, sectores y protestas de todo tipo.

De acuerdo con las protestas, reclamos y gritos escuchados, las reformas recientes no han tenido el eco esperado y resolver el problema de la inseguridad continúa siendo una de las principales exigencias de la población.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, encendió las alarmas, por tratarse de un político independiente que salió de Morena denunciando corrupción y que en diversas ocasiones señaló al gobernador Alfredo Ramírez, al diputado Leonel Godoy y otros políticos de Michoacán de contubernio con los grupos delincuenciales.

Su intensa lucha contra la violencia y sus constantes denuncias contra autoridades le habían posicionado en el ánimo de los ciudadanos.

Los agravios de la protesta se fueron sumando y motivando a más ciudadanos, por lo que se trató de evitar la manifestación.

Sin embargo, ésta se realizó, fue masiva y los gritos en contra del gobierno se escucharon fuertemente a pesar del blindaje con que se rodeó Palacio Nacional.

Tanto temor había generado la protesta que la presidenta Sheinbaum Pardo prefirió salir de gira a estados del sureste y emitir su pronunciamiento en contra de la violencia, ya que, consideró, los cambios deben darse por la vía pacífica.

Y es que las expresiones de violencia se dieron por el ya mítico grupo de los encapuchados de negro, los que, curiosamente, jamás son atrapados por la policía y no se sabe a cuáles intereses responden.

La movilización ya pasó, no incendió al país, aunque habrá que esperar las reacciones que tendrá en las próximas semanas.

Y mientras las protestas crecen en algunas partes del país, los aspirantes a los gobiernos estatales que competirán en 17 estados se preparan para que desde inicios del año próximo reafirmen sus intenciones y consigan su propósito de contender por los partidos que habrán de competir, especialmente de Morena.

