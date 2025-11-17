Apoyará a 10 mil personas más el Banco de Alimentos de Cáritas

Planean crecer 2.5 veces su alcance durante el 2026

Atiende a 16 mil personas de Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Kantunilkín y Carrillo Puerto

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Banco de Alimentos de Cáritas en Quintana Roo anunció que para 2026 tiene como meta beneficiar a 10 mil personas más, con lo que alcanzaría un total de 40 mil beneficiarios en el estado. Actualmente, el programa atiende a 16 mil personas en municipios como Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Kantunilkín y recientemente Felipe Carrillo Puerto.

El director del Banco de Alimentos, Miguel Gutiérrez, explicó que el crecimiento proyectado requiere la participación activa de más empresas y de la sociedad en general: “Pretendemos crecer 2.5 veces, eso significa pasar de 16 mil personas a 40 mil beneficiados, y para esto necesitamos que se sumen más aliados”.

Uno de los retos más importantes es el desperdicio de alimentos en Cancún, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en esta problemática. Se estima que cada habitante desperdicia 220 gramos de comida al día, lo que equivale a 80 kilos de alimento al año. Ante esta situación, el Banco de Alimentos busca mejorar los hábitos de consumo y compra, además de redirigir los excedentes hacia quienes más lo necesitan.

La estrategia contempla:

-Ampliar la red de acopio en supermercados, hoteles y restaurantes.

-Fortalecer la logística de distribución para llegar a más comunidades rurales y urbanas marginadas.

-Promover campañas de concientización sobre el desperdicio de alimentos y la importancia de la solidaridad.

-Incorporar más voluntarios y aliados empresariales para sostener el crecimiento.

El programa también se vincula con la Red de Bancos de Alimentos de México, que trabaja junto al gobierno estatal en estrategias de seguridad alimentaria y sostenibilidad. La gobernadora Mara Lezama ha respaldado estas acciones, destacando que la alianza con Cáritas busca garantizar que los excedentes de alimentos lleguen a quienes más lo necesitan.

Con este plan, el Banco de Alimentos de Quintana Roo no solo busca atender la carencia alimentaria, sino también generar conciencia sobre el impacto social y ambiental del desperdicio de comida, consolidando un modelo de apoyo comunitario que pueda replicarse en otros estados.

QRoo será beneficiado en la primera etapa del Plan Nacional de Maíz Nativo

Quintana Roo ha sido considerado dentro de la primera etapa del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este respaldo federal representa un paso firme hacia la transformación del campo y el bienestar de las familias quintanarroenses.

En el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama, se trabaja de manera conjunta con el Gobierno Federal y siempre en busca de la prosperidad compartida y el bienestar de las familias quintanarroenses.

Con estas acciones se potencializarán los apoyos que brinda el Gobierno Estatal a través de la Sedarpe, fortaleciendo la producción agrícola y el acompañamiento a las y los productores. En este contexto, se destaca que en Quintana Roo la mayor superficie maicera se concentra en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

En esta primera etapa, el programa beneficiará a 677 mil productores en 886 mil hectáreas de 437 municipios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Para el estado, esto significa que familias dedicadas al maíz estarán incluidas en un esquema de acompañamiento técnico, acceso a maquinaria colectiva e intercambio de conocimientos tradicionales.

La estrategia nacional busca incrementar los rendimientos por hectárea en un 20% en el corto plazo y alcanzar un 50% para el año 2030, beneficiando a 1.5 millones de pequeños productores en 29 estados del país. Quintana Roo, con alrededor de 25 mil productores maiceros y 53 mil hectáreas cultivadas, será parte de este esfuerzo histórico.

Además de fortalecer la producción, el programa busca preservar la diversidad genética del maíz nativo de México, considerado un Banco de Germoplasma vivo. En la Península de Yucatán se reportan 6 razas y 15 variedades de maíz nativo, presentes también en nuestro estado, lo que refuerza la importancia de Quintana Roo en esta estrategia nacional.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este acompañamiento federal es una muestra del trabajo en equipo entre el Gobierno de México y el Gobierno de Quintana Roo: “Reconocemos el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha puesto al campo en el centro de las políticas públicas. Con su apoyo, nuestras productoras y productores tendrán nuevas oportunidades para prosperar y transformar sus comunidades”.

Se espera la publicación de las Reglas de Operación y Lineamientos que definirán con precisión cuántos productores y hectáreas de Quintana Roo participarán en el programa.

Mientras tanto, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno de México para transformar el campo y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos.