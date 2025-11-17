Comerciantes y hoteleros sufren las tarifas elevadas de Comisión del Agua

Piden revisar aumentos en servicios

La Canaco-Servytur plantea al gobierno estatal frenar nuevos impuestos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Chetumal lanzó un llamado urgente al gobierno del estado para que detenga la creación de nuevos impuestos y revise los aumentos en tarifas de servicios públicos, especialmente las aplicadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Según el presidente de la cámara, Amir Padilla Espadas, los costos actuales están “ahogando” a comerciantes y hoteleros, quienes enfrentan una carga tributaria cada vez más difícil de sostener.

“El incremento en la ley de cuotas y tarifas de CAPA representa un duro golpe para la economía del sector comercial, sobre todo para el hotelero”, declaró Padilla Espadas en entrevista con medios locales. “Todos los negocios consumen agua potable en menor o mayor medida, y lo que pedimos al gobierno, a la Secretaría de Finanzas y a CAPA es que los incrementos sean accesibles y no afecten aún más la economía local”.

Chetumal, capital del estado, ha enfrentado una recuperación lenta tras la pandemia, con una actividad turística que aún no alcanza los niveles esperados. En este contexto, los aumentos en tarifas de agua potable, licencias de funcionamiento y otros derechos han generado preocupación entre empresarios, quienes señalan que los márgenes de operación se han reducido drásticamente.

El sector hotelero, que depende del consumo constante de agua para sus servicios, ha sido uno de los más afectados. “Lo que menos queremos, próximos a terminar el año, es que haya más impuestos. Le pedimos al gobierno que sea más empático”, insistió Padilla.

Además de las tarifas de CAPA, los empresarios han denunciado incrementos en licencias de funcionamiento, permisos municipales y derechos estatales, que se han ajustado por inflación sin considerar la situación económica de los contribuyentes. La Canaco ha solicitado que se mantengan los estímulos fiscales y tratos preferenciales que tradicionalmente se otorgaban a los afiliados, especialmente en temporadas de baja actividad.

Padilla Espadas también expresó su preocupación por la falta de diálogo entre autoridades y cámaras empresariales, y pidió que se reactive la mesa de trabajo con la Secretaría de Finanzas para revisar los criterios de cobro y buscar alternativas que no afecten la competitividad de Chetumal.

La Canaco Chetumal prepara una solicitud formal dirigida a la gobernadora Mara Lezama, en la que se incluirán propuestas para revisar las tarifas de CAPA, establecer techos máximos en cobros por servicios básicos y evitar la creación de nuevos impuestos sin consulta previa. También se propondrá un esquema de incentivos para negocios que promuevan el empleo local y la formalidad.

Agricultores diversifican cultivos

La crisis en el mercado del limón ha alcanzado niveles críticos en el municipio de José María Morelos, donde decenas de productores han comenzado a sustituir sus parcelas de limón persa por cultivos alternativos como naranja dulce, mandarina y productos de ciclo corto. La decisión responde a la drástica caída en el precio del limón, que ha pasado de 80 pesos por caja a apenas 30 o 40 pesos, según reportan agricultores locales.

Uno de ellos, Venancio Abán Mejía, originario de la comunidad de La Presumida, explicó que los ingresos actuales no alcanzan ni para cubrir los costos de mantenimiento de los árboles. “Todo lo que tiende a abundar genera saturación y caída de precios. La lección es no depender de un solo cultivo”, afirmó.

La sobreoferta de limón en el mercado nacional, sumada a la competencia de países exportadores como Colombia y Perú, ha provocado una saturación que ha desplomado los precios. A pesar de que la producción se mantiene estable, los pequeños y medianos productores no logran recuperar sus inversiones, lo que ha generado una crisis financiera generalizada en la región.

El presidente de la sociedad productora de cítricos “El Verdón”, Aristeo Cauich, confirmó que la situación se repite en varias comunidades del municipio. “Estamos vendiendo cajas a 40 pesos, sin incluir gastos de traslado ni mano de obra. Es insostenible”, declaró.

Ante este panorama, muchos agricultores han optado por diversificar sus cultivos. La naranja dulce y la mandarina, que tienen alta demanda en mercados locales y regionales, se han convertido en una alternativa viable. Además, requieren menos mantenimiento y son más resistentes a las fluctuaciones del mercado internacional.

Otros productores han apostado por cultivos de ciclo corto como jícama, ñame y calabaza, que permiten una recuperación más rápida de la inversión y se adaptan bien a las condiciones del suelo en la zona maya.

Los agricultores han solicitado al gobierno estatal y federal que se implementen programas de reconversión productiva, acceso a créditos blandos y asistencia técnica para facilitar la transición hacia cultivos más rentables. También piden que se fortalezcan los canales de comercialización y se promueva el consumo local de productos agrícolas.

“Necesitamos apoyo para no abandonar el campo. Muchos ya están dejando sus tierras porque no hay forma de sostenerse”, advirtió Abán Mejía.