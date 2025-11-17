Reactivarán programa de revisión voluntaria de mochilas en escuelas

Detectan en Cancún ingresos de objetos prohibidos a planteles

Autoridades y padres de familia en Cancún han decidido implementar un programa de revisión voluntaria de mochilas en escuelas, tras detectarse al menos cinco casos recientes de estudiantes que ingresaron con objetos prohibidos. La medida busca reforzar la seguridad sin vulnerar derechos, privilegiando la participación de los padres en el proceso.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia, Sergio Acosta Manzanero, informó que el operativo se aplicará principalmente en escuelas de Cancún ubicadas en zonas consideradas de alta peligrosidad. La decisión surge después de que se hallaran objetos prohibidos en las pertenencias de estudiantes, lo que encendió las alarmas entre tutores y autoridades educativas.

Acosta Manzanero explicó que la revisión será voluntaria y contará con aportaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar que se respete la integridad de los alumnos y se eviten controversias legales.

El plan, conocido como “Mochila Segura”, será operado directamente por los padres de familia, quienes revisarán las mochilas de los estudiantes que acepten participar. De esta manera, se busca prevenir el ingreso de armas blancas, drogas u otros objetos que puedan poner en riesgo la seguridad escolar.

Según reportes, en el ciclo escolar actual se han registrado cinco casos de estudiantes con objetos prohibidos. Aunque no se han reportado incidentes graves, la medida pretende evitar que situaciones aisladas escalen y afecten la convivencia escolar.

La implementación del operativo ha generado debate. Por un lado, padres y autoridades consideran que es indispensable “ponderar la seguridad de los estudiantes”. Por otro, algunos sectores muestran resistencia, argumentando que podría vulnerar la privacidad de los menores.

Para atender estas preocupaciones, se ha establecido que la revisión sea voluntaria, con participación activa de los padres y bajo lineamientos que privilegien el respeto a los derechos humanos.

El operativo en Cancún se suma a iniciativas similares en otras entidades del país, donde el hallazgo de armas o drogas en escuelas ha motivado la aplicación de programas preventivos. Sin embargo, en Quintana Roo la medida cobra especial relevancia por la ubicación de algunas escuelas en zonas catalogadas como “rojas” por su nivel de inseguridad.

Las autoridades educativas y asociaciones de padres de familia señalaron que el programa se pondrá en marcha en las próximas semanas, con la intención de evaluar su efectividad y realizar ajustes conforme avance el ciclo escolar “Debemos garantizar que los estudiantes estén seguros en sus escuelas. La revisión voluntaria es una herramienta preventiva que busca sumar a la comunidad en la protección de nuestros hijos”, concluyó Acosta Manzanero.

Capacitación para prevenir violencia digital

El gobierno de Playa del Carmen, a través del Instituto de las Mujeres y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, organizó la jornada titulada “Perspectiva de Género: Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Digital”. La actividad se realizó el pasado fin de semana y estuvo dirigida a personal operativo, administrativo y cadetes de la Academia de Policía.

El objetivo principal fue fortalecer la formación integral de la corporación policial, sensibilizando a los participantes sobre la violencia contra las mujeres, la violencia digital y el marco jurídico de la Ley Olimpia, que sanciona la difusión no consentida de imágenes íntimas.

La titular del Instituto de las Mujeres, Idania Gamboa Medina, ofreció el mensaje de bienvenida, subrayando la necesidad de consolidar una cultura institucional que respete los derechos humanos y brinde atención humana, oportuna y con sensibilidad de género.

La jornada de formación refuerza el compromiso del municipio con la prevención de la violencia digital y la protección de las mujeres. Con estas acciones, Playa del Carmen se suma a los esfuerzos nacionales por implementar la Ley Olimpia y garantizar que las instituciones actúen con sensibilidad y eficacia frente a este tipo de delitos.

Conductor de App detenido por agravio de una pasajera

Un conductor de plataforma digital fue detenido y vinculado a proceso en Cancún por el delito de violación en agravio de una pasajera. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad y entre usuarios de transporte por aplicación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), el incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando la víctima, identificada como María del Carmen, solicitó un servicio de taxi mediante una aplicación después de visitar a un familiar enfermo. El conductor, identificado como William Humberto “N”, llegó a bordo de un vehículo Nissan Versa sobre la avenida López Portillo.

Durante el trayecto, el chofer habría sacado un arma de fuego con la que amenazó a la mujer, la despojó de su teléfono celular y la llevó a una calle oscura, donde cometió la agresión sexual.

El caso fue expuesto en la Mesa de Seguridad de Quintana Roo y confirmado en la Conferencia de Gabinete de Seguridad. Un juez de control determinó la vinculación a proceso de William Humberto “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras se establece un plazo de investigación complementaria de dos años.

El hecho ha encendido las alarmas entre usuarios de transporte por aplicación en Cancún, quienes demandan mayor seguridad y filtros más estrictos para los conductores. Autoridades estatales señalaron que reforzarán la vigilancia y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.