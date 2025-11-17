Refuerzan en Playa del Carmen supervisión de transporte de gas

Atienden solicitudes ciudadanas

Protección Civil intensifica vigilancia en traslado y uso de materiales peligrosos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen anunció el reforzamiento de las acciones de supervisión y control en el transporte y manejo de gas LP y gas natural, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y atender las solicitudes de vecinos preocupados por el traslado de materiales peligrosos en zonas urbanas.

La medida fue confirmada el 13 de noviembre de 2025 por la presidenta municipal Estefanía Mercado, quien subrayó que el compromiso de su administración es salvaguardar la integridad de los habitantes y prevenir riesgos asociados al uso de combustibles. “Estamos fortaleciendo las acciones de supervisión y control en el transporte y manejo de gas LP y gas natural, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía y buscando garantizar condiciones seguras”, señaló.

La Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos hizo un llamado a las empresas distribuidoras para que revisen y actualicen las condiciones de seguridad de sus unidades de transporte e instalaciones, verificando que cumplan con la normatividad vigente. Además, se recordó que las compañías deben obtener la Anuencia para transporte de material peligroso, requisito indispensable para operar en el municipio.

Entre las acciones reforzadas destacan:

– Inspecciones periódicas a vehículos de transporte de gas LP y gas natural.

– Verificación de instalaciones de almacenamiento y distribución.

– Actualización de protocolos de seguridad conforme a la normatividad federal y estatal.

– Capacitación obligatoria para operadores y personal de las empresas.

Estas medidas responden a la creciente preocupación ciudadana por el manejo de materiales peligrosos en zonas habitacionales y comerciales, donde se han registrado incidentes menores que alertaron a la población. Autoridades municipales señalaron que la supervisión busca prevenir accidentes y garantizar que el suministro de gas se realice bajo condiciones seguras.

El reforzamiento de la vigilancia también se enmarca en la estrategia de prevención de riesgos urbanos, que incluye campañas de concientización sobre el uso responsable de gas en hogares y comercios, así como simulacros de emergencia coordinados con Protección Civil.

Extranjeros quieren invertir en Polo del Bienestar de Q. Roo

El Polo del Bienestar de Quintana Roo, ubicado en Chetumal, comienza a despertar interés entre inversionistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con el secretario estatal de Desarrollo Económico, Paul Carrillo de Cáceres, al menos seis empresas —tres de ellas de origen extranjero— han visitado el proyecto para evaluar la posibilidad de establecer operaciones en la capital del estado.

El atractivo principal son los beneficios fiscales que se ofrecen en este espacio, diseñados para impulsar la llegada de nuevas inversiones y detonar la economía del sur de Quintana Roo. Carrillo de Cáceres explicó que actualmente se mantienen conversaciones con los representantes de estas compañías y que la cristalización de las primeras inversiones podría darse en 2027, una vez que se concreten las cartas de intención y se cumpla con el proceso de permisos y trámites burocráticos.

El proyecto forma parte de las acciones federales para reactivar Chetumal y devolverle competitividad como polo económico. En este sentido, se trabaja en la conformación de un fideicomiso, que ya presenta un avance del 80%, y que será integrado por el gobierno estatal, las empresas participantes y diversas secretarías federales. Este fideicomiso será clave para garantizar transparencia y certidumbre en la llegada de capital.

Entre los sectores que podrían instalarse en el Polo del Bienestar destacan:

– Logística y transporte, aprovechando la ubicación estratégica de Chetumal.

– Tecnología y servicios digitales, con potencial de exportación hacia Centroamérica.

– Manufactura ligera y agroindustria, vinculadas a la producción regional.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) también participa en la estrategia de promoción, en conjunto con la SEDE, para atraer inversiones y posicionar a Chetumal como un nuevo mercado emergente.

Carrillo de Cáceres subrayó que el proceso será gradual: “Cualquier inversión toma tiempo en su primera etapa. De aquí al 2027 esperamos concretar la llegada de un primer inversionista con carta intención; después vendrán los permisos y todo el tema burocrático”.