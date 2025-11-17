Inmobiliarios participarán en programas de desarrollo urbano

La Sedetus convoca al sector privado

Se busca garantizar un crecimiento ordenado, sustentable y con visión comunitaria

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.— En un esfuerzo por frenar el crecimiento desordenado y promover una planificación urbana más inclusiva, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo ha convocado formalmente a los profesionales del sector inmobiliario a participar en la elaboración y renovación de los Programas de Desarrollo Urbano (PDUs) en los 11 municipios del estado.

Durante su intervención en el Foro AMPI 2025, el titular de Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, subrayó la importancia de que los desarrolladores, asesores inmobiliarios y agentes de bienes raíces se involucren activamente en los procesos de planeación territorial. “La colaboración entre autoridades y el sector privado es clave para garantizar que el crecimiento urbano se realice con orden, sustentabilidad y respeto al medio ambiente”, afirmó.

Entre los municipios que ya iniciaron o están por iniciar la actualización de sus PDUs se encuentran:

– Benito Juárez (Cancún): donde se firmará un convenio con ONU-Hábitat para incorporar una visión de futuro y sostenibilidad en el nuevo plan.

– Tulum, Solidaridad, Othón P. Blanco y Bacalar: que enfrentan retos de expansión acelerada y requieren ajustes normativos para proteger sus ecosistemas y comunidades.

– Puerto Morelos e Isla Mujeres: donde se busca regular el uso de suelo frente al crecimiento turístico y comercial.

La meta es que todos los municipios cuenten con PDUs actualizados antes de que concluya el año o a inicios de 2026, según confirmó Alonso Ovando.

Los Programas de Desarrollo Urbano son instrumentos técnicos y normativos que definen el uso de suelo, densidades, zonas de conservación, infraestructura y servicios.

La Sedetus ha reiterado que esta apertura busca evitar que los intereses inmobiliarios operen al margen de la ley, como ha ocurrido en casos recientes donde se han clausurado más de 15 desarrollos irregulares y se han boletinado 116 proyectos sin permisos.

La Feria Navideña regresa a Cancún

La espera terminó: la Feria Navideña Cancún 2025 ha sido oficialmente anunciada y abrirá sus puertas del 13 de diciembre al 11 de enero, en su tradicional sede ubicada en la avenida Kabah con Xcaret. El evento, uno de los más esperados por las familias cancunenses y visitantes del Caribe mexicano, promete una edición llena de magia, color y entretenimiento para todas las edades.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Santa Claus y sus duendecitos confirmaron que la diversión está de vuelta. La feria contará con la participación de los Espectaculares García, una de las empresas de juegos mecánicos más reconocidas a nivel nacional, que traerá atracciones clásicas y nuevas, además de espectáculos temáticos, iluminación navideña y actividades culturales.

La Feria Navideña incluirá:

Juegos mecánicos para niños, adolescentes y adultos

Zona gastronómica con antojitos mexicanos y comida internacional

Espectáculos musicales y teatrales con temática navideña

Venta de artesanías, juguetes y regalos

Actividades interactivas con personajes navideños

Además, se instalará el Monumental Burrito Sabanero, una figura que se ha convertido en símbolo de las fiestas decembrinas en Cancún. Este año será la cuarta edición consecutiva en que se presenta, y se espera que su inauguración reúna a cientos de familias en un ambiente festivo y seguro.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta confirmó que se implementará un operativo especial de seguridad en coordinación con la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Protección Civil y cuerpos de emergencia. El objetivo es garantizar que todos los asistentes disfruten de la feria en un entorno ordenado y familiar.

El acceso será libre, aunque algunas atracciones tendrán costo. Se recomienda llegar con anticipación, especialmente en fines de semana, y seguir las indicaciones del personal organizador para evitar aglomeraciones.

La Feria Navideña Cancún se ha consolidado como un espacio de encuentro comunitario, donde la tradición, la cultura y la diversión se unen para celebrar el cierre del año. Con su regreso, se espera una importante derrama económica para comerciantes locales, artesanos y prestadores de servicios turísticos.